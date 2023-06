Armando Benedetti fue apartado de su cargo luego de que se divulgaran audios suyos en los que hace graves afirmaciones sobre el supuesto ingreso de 15.000 millones de pesos (de dudosa procedencia) a la campaña de Gustavo Petro en la Costa, las cuales han dado a pie a que se hable del proceso 15.000, por la alusión que el exdiplomático hizo al proceso 8.000, investigación que se le abrió a Ernesto Samper durante su gobierno.

En uno de los audios que Benedetti le mandó a la ex jefe de gabinete Laura Sarabia se le escucha señalar que merece respeto por su aporte durante un año a la campaña de Petro. Él aseguró que rebuscó la mencionada cantidad de dinero y dijo que si revelaba quién la había entregado habría problemas para la actual administración.

Por esas declaraciones, la Fiscalía General de la Nación lo citó para que rinda una declaración juramentada este 23 de junio. Luego de su viaje a Turquía —donde vio la final de la Champions League—, Benedetti tendrá que explicar detalladamente cómo consiguió los 15.000 millones de pesos y quienes los entregaron, para que el ente investigador haga la verificación con las cuentas reportadas por la campaña.

Los audios que publicó la revista Semana dejaron mal parado a Benedetti, quien le reclamaba a Laura Sarabia por dejarlo plantado en la Casa de Nariño y, en la charla, le sacó en cara su influencia para recaudar el dinero con el que Petro, según él, hizo campaña.

“Yo hice 100 reuniones, yo (…) 15.000 millones de pesos. Es más, por mí, no ganan. Entonces, uno, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente. Pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, ma$”&%, yo no sé”, decía Benedetti.