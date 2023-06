En medio de las investigaciones que adelanta la Fiscalía por el escándalo que desataron la ex jefa de gabinete del Gobierno Laura Sarabia y el exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti, el ente acusador estableció este martes una serie de fechas para que diferentes personas involucradas comparezcan a diferentes tipos de diligencias.

Los principales implicados, Sarabia y Benedetti, deberán asistir el 22 y 23 de junio, respectivamente. Ella deberá asistir a entrevista con un fiscal que investiga la pérdida de un dinero, caso por el que la exniñera de Sarabia fue sometida a un interrogatorio con polígrafo. En este caso, la Fiscalía investiga si se cometieron los delitos de abuso de autoridad y peculado por uso.

En el caso de Benedetti, su comparecencia es para que explique las declaraciones en las que afirmó (en varias conversaciones con Sarabia) que a la campaña de Gustavo Petro en la Costa habían ingresado 15.000 millones de pesos de dudosa procedencia.

El ente acusador también citó a declarar al abogado Miguel Ángel de Río, defensor de un patrullero involucrado en el caso, y al coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, jefe de la casa militar de la Presidencia de la República. Deben ir este jueves 15 de junio, en el marco de la investigación por la muerte del coronel Óscar Dávila.

Del Río dijo que la citación que le hizo la Fiscalía “es una vergüenza” y que no asistirá porque no tiene abierta ninguna investigación. “Si la Fiscalía no tiene absolutamente nada desde el punto de vista investigativo, pues que busquen por otro lado; o que digan entonces que me van a abrir una indagación por algún aspecto específico”, agregó en Caracol Radio.

En otra de las investigaciones que giran en torno al escándalo Sarabia-Benedetti, también fueron citados a interrogatorio el capitán Elkin Augusto Gómez, jefe de la oficina de polígrafo; a interrogatorio, el intendente poligrafista John Alexánder Sacristán Bohórquez; y a interrogatorio, de nuevo, el coronel Feria. Todas estas diligencias se adelantarán el 21 de junio.

Así mismo, deberán acudir a declaración jurada el martes 20 de junio, Harold Rondón, conductor de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignado a Sarabia, y el esposo de ella, Andrés Fernando Parra, lo mismos que la subintendente Luisa Calle, parte del esquema de seguridad de Sarabia.