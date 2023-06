Un nuevo capítulo se suma al escándalo que sacude al Gobierno por el sometimiento al polígrafo y las chuzadas a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, que denunció haber sido señalada del robo de un dinero de la casa de la exjefa del gabinete presidencial.

Ahora, el otro episodio revelado por Semana, tiene que ver con las conversaciones que sostuvieron el presidente Gustavo Petro y el exembajador de Venezuela Armando Benedetti, en medio de la efervescencia que causó a nivel nacional el testimonio de la exempleada del hogar de Sarabia.

Conversación entre Gustavo Petro y Armando Benedetti, revelada por Semana

Revela el medio antes citado que durante el destape del escándalo mandatario de los colombianos estuvo muy al pendiente del exsenador y político barranquillero Benedetti: “Nunca dejó de hablar con él”, señala el medio antes citado, el cual agrega que elexembajador estaba furioso por lo que salía por esos días en medios de comunicación.

“Laura está en silencio con los medios”, le dijo Petro a Benedetti por vía chat, sabiendo que “eso [el escándalo] era una bomba y trató de frenar la explosión”, agrega la revista.

Ante el mensaje de su jefe, Benedetti no le creyó y reaccionó “contestando duro”, revela Semana:

“¡Gracias, presidente!… Pendiente de ti! […] Es que solo te llega información de un lado. Ella está en silencio, pero filtra. Hoy madrugó a escribir en qué avión ando cuando es el mismo de la campaña. Y de que salgo de Venezuela sin permiso [… ] Ella llama, cuelga, y me llaman [… ] Pero eso hoy es lo importante […] Pendiente de ti”.

Luego, dice Semana, Petro le dice a Benedetti que no es Laura Sarabia no es quien quiere hacerle daño al exembajador: “Cálmese. Es otra cosa”.

Enseguida, Petro le deja saber a su subalterno “que tiene el silencio asegurado de Laura Sarabia”, dice Semana.

“Por hoy es silencio de ambos. Ya veremos cómo se solucionan las cosas”.

“¡OK! ¡Mi presidente!”, replica Benedetti.

Me da pena molestarte, pero en Cancillería están sacando todos mis viajes, lo del avión privado, etc. Es Laura!… Y yo estoy callado”, le advierte.

Frente al anuncio de Benedetti, Petro le responde, muy calmado (dice Semana): “Espera”.

Petro, le habla más fuerte, agrega la revista, y le contesta: “Yo sé muchas cosas”.

“¡¡Lo sé!!… Pero de pronto no en el orden de los sucesos”, responde el político costeño.

Acto seguido, presume Semana, Petro y Benedetti hablan en clave:“¡¡¡¡Lo que he reinado yo es verdad!!!! Y te lo probaré mañana”.

Antes, Petro le habría lanzado el siguiente interrogante a Benedetti: “¿Usted sabe que dijo la señora del servicio en el polígrafo?”.

Ante esta pregunta, Benedetti le recalca a su jefe que “solo conoce un cara de la moneda”, agrega la revista.

“Presidente, te insisto, no sabes muchas cosas. Solo has oído una parte de la historia. Mañana sabrás del otro lado de la moneda! […] ¡Aquí no hay ningún invento! Nadie ha dicho mentiras”.

“Mientras a mí me pides que me calle, Laura sigue llamando a los directores de medios para que vean los viajes que hice en avión a Venezuela, lo de los permisos y una supuesta afirmación, que no existe, en un polígrafo a la niñera”, agrega el exembajador en el chat.

En ese momento el presidente trata de calmarlo, indica Semana: “Nadie está llamando. Ya hablamos. Quien lo hace es otra cosa. Laura está en silencio con los medios”.

Posteriormente, Semana recuerda el tuit de Benedetti sobre la supuesta llamada que le hizo Laura Sarabia: “Me llamó el 17 de abril a la 1 p. m. a decirme que estaba preocupada porque Marelbys estaba en contacto con varios periodistas, y me pidió que le ayudara”.

“De ahí sale la idea de que ella se vaya conmigo a Venezuela. Es al revés: Laura Sarabia me busca a mí y yo lo que hago es contratarla. Para ese momento, el problema para Laura Sarabia es que se revelara la cantidad de dinero o el flujo de dinero en efectivo que había en su casa”, la emprende Benedetti contra Laura Sarabia, señala el medio.

De inmediato, plantea el interrogante sobre si Sarabia chuza: “La que me informa que Marelbys habló con Vicky y me dice que va a salir en SEMANA. ¿Por qué sabía? ¿Ella chuza?”.

Luego, Petro estala y no lo trata igual (describe Semana): “No sabe usted lo que hizo. O me suspende ya su confrontación, o no nos volvemos a ver”.

Entonces, el exembajador reacciona airado y le contesta de mala forma: “De alguna forma has tomado partido sin saber de mis argumentos”.

“¡Ya mismo la suspendo!. Mañana sabrá todo y el enorme error que usted comete contra sí mismo. Hablamos”, advirtió.

En otro chat, Petro le escribe: “Mañana lo espero y cálmese hasta hablar conmigo”.

Después, en otro párrafo le escribe: “Necesito hablar con usted de inmediato”.

“Presidente, me he enterado por muchos periodistas de que Laura está dejando oír unos audios descontextualizados. La actitud de ella no parece ser la de una jefa de gabinete que protege al Gobierno, sino la de una niña que protege su posición actual. Hasta les dice que Maduro te dijo a ti que yo consumía cocaína y que por eso no me nombraron ministro del Interior, después de haberlo pedido. Te aclaro”, se despacha Benedetti.

Ante el anuncio de la necesidad de hablar con él, el político barranquillero le responde: “¿Me dices si te llamo o me llamas? ¡Ajá! ¡Estoy pendiente! ¡Yo también quiero hablarte!… ¡Hemos debido hablar antes!”.

Finalmente y luego de esos ires y venires salieron del Gobierno tanto Armando Benedetti como la jefa del gabinete presidencial Laura Sarabia.