Luego de que en los pasillos de la Casa de Nariño circulara la versión de que Armando Benedetti traicionó a Laura Sarabia y filtró el escándalo de la exniñera, el embajador se despachó contra la jefa de gabinete y destapó varios detalles inéditos del caso que, según su versión, hundirían aún más a Sarabia.

En un extenso hilo de Twitter, Benedetti dice que no es cierto que él hubiera ayudado a destapar el escándalo en la Revista Semana, sino que fue al revés.

Según él, quien puso en un avión de lujo a la exniñera en un viaje ida y vuelta Bogotá-Caracas, fue la misma Sarabia la que lo llamó el 17 de abril diciéndole que Marelbys Meza, estaba en contacto con varios periodistas y que ella temía “que se revelara la cantidad de dinero o el flujo de dinero en efectivo que había en su casa”.

“Es @laurisarabia la que está manipulando la información y esa cortina de humo no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación”, aseveró Benedetti.

Precisiones que @DCoronell no hizo después de yo haber hablado con él más de una hora:@laurisarabia me llamó el 17 de abril a la 1 p.m. a decirme que estaba preocupada porque Marelbys estaba en contacto con varios periodistas, y me pidió que le ayudara.

— Armando Benedetti (@AABenedetti) May 31, 2023