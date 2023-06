Durante una ceremonia de ascensos del Ejército Nacional en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en Bogotá, el mandatario confirmó la decisión, que se rumoró a lo largo de la mañana de este viernes.

Lo primero a lo que se refirió fue a las interceptaciones ilegales de las que fueron acusados funcionarios de su Gobierno, y rechazó que desde su administración se haya ordenado estas prácticas, ni hacia poderosos ni hacia personas humildes, intentando dar tranquilidad a la oposición. Luego, habló de la exniñera de su mano derecha:

“Hubiera sido terrible que de mi gobierno saliera una indicación que contradijese los objetivos por los que hemos luchado durante décadas. Nosotros no tenemos nada contra la señora Marelbys. Ella no tiene nada que temer, es nuestra amiga. […] No verán opositores chuzados ilegalmente por este gobierno, nosotros no hacemos eso”.