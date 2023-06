El fiscal Francisco Barbosa anunció que habrá investigaciones, imputaciones e interrogatorios, luego de descubrir que dos empleadas de Laura Sarabia fueron víctimas de chuzadas el mismo día (30 de enero de 2023) que la jefe del despacho presidencial denunció el robo de dinero en su vivienda.

Se trata de Marelbys Meza, exniñera del hijo de Sarabia, y una mujer identificada como Fabiola que trabajaba como su empleada del servicio. Ellas, a través de informes adulterados, fueron señaladas como integrantes de una organización criminal para que la Dijín interceptara sus comunicaciones. Incluso, montaron historias en las que les asignaron alias.

Barbosa dijo que en este caso se incurrió en delitos como la falsificación de un informe de Policía Judicial y la vulneración de los derechos fundamentales de dos personas.

El escándalo además confirmó una duda que sembró el embajador en Venezuela Armando Benedetti —salpicado en el robo— en las últimas horas sugiriendo que Sarabia tenía la posibilidad de chuzar teléfonos de ciudadanos.

Queda claro en el chat y que yo mismo envié a @DCoronell que @laurisarabia es la que me habla primero de Marelbys y de ahí yo llamo a Vicky. Es decir, es ella la que me informa que Marelbys habló con Vicky y me dice que va a salir en Semana. ¿Por qué sabía? ¿Ella chuza?

— Armando Benedetti (@AABenedetti) May 31, 2023