Minutos después de que se conociera que Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, fue chuzada durante 10 días por las autoridades, la periodista vallecaucana compartió en sus redes un episodio que le llamó la atención hace unos días y que estaría relacionado con el tema.

Y es que el escándalo se desató este jueves luego de las declaraciones del fiscal Francisco Barbosa, quien entregó detalles de la interceptación a la exempleada de la jefe de gabinete de la residencia: “Las chuzadas ilegales han retornado a Colombia”, sostuvo.

De acuerdo con Cambio, el teléfono de Meza fue chuzado por un agente de la Dijin en el Chocó como parte de una investigación que se estaba llevando a cabo contra el ‘Clan del Golfo’. Según explicó el medio, las llamadas de la mujer fueron escuchadas diariamente pese a no tener nada que ver con el grupo delincuencial.

La directora de Semana reaccionó en su Twitter y aseguró sentirse aterrada con la información conocida sobre las interceptaciones a Meza.

De hecho, recordó un episodio en el que la propia Laura Sarabia la llamó después de una entrevista que le hizo a Day Vásquez por el escándalo de Nicolás Petro y los aparentes dineros sucios que entraron a la campaña presidencial de su padre.

“El día que entrevisté a Day Vásquez, en absoluta reserva, a las pocas horas me llamó Laura Sarabia. Me dijo: ‘Hiciste una entrevista’, le respondí, ‘¿A quién?’, ella fue categórica: ‘A Day Vázquez’. Yo quedé entre sorprendida y aterrada”, aseguró Dávila.

