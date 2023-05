Continúa el revuelo por el escándalo en el que está envuelta Laura Sarabia, la jefe de gabinete del Gobierno de Gustavo Petro, por el despido que le hizo a la exniñera de su hijo, Marelbys Meza, quien fue señalada de ser la presunta responsable de un robo dinero, del que se dijo inicialmente que eran 150 millones de pesos, aunque la funcionaria aseguró que eran 7.000 dólares (más de 30 millones de pesos colombianos a cambio de hoy).

Ahora, el abogado Daniel Briceño publicó un documento en el que reveló que Sarabia no le pagaba a Meza su seguridad social, algo que para el jurista va en contravía de lo que promueve el Gobierno de Gustavo Petro, que es defender los derechos de los y las trabajadoras a toda costa.

“La señora Marelbys Meza, la exniñera que trabajó con Laura Sarabia, no cotiza a salud desde julio de 2022. Esto indica que no fue afiliada al sistema de seguridad social mientras trabajaba para la jefe de gabinete. ¿Estos son los que están en contra de la precarización laboral?”, trinó Briceño.

Esa información hizo explotar a la periodista Vicky Dávila, quien se enganchó con el presidente Gustavo Petro en una polémica que ella misma había armado contra el periodista Julio Sánchez Cristo, a quien el mandatario defendió.

La comunicadora le recriminó a Petro por la forma en la que él ha tratado el escándalo de Laura Sarabia con la niñera de su hijo y las garantías laborales que le dieron a la trabajadora.

“¿Por qué está defendiendo a su jefa de gabinete de manera ciega y no a la niñera Marelbys Meza que denuncia un abuso horrible? ¿Está de acuerdo que investigando un robo doméstico, en la casa de Sarabia, se le someta a una mujer humilde a todo el poder de la presidencia en un sótano? Usted ha dicho que es el presidente de los pobres, de los desvalidos, de las mujeres vulnerables. ¿No es mejor que investiguen? Usted debe estar del lado de justicia y la decencia presidente. ¿Usted sabía que a la señora Marelbys la iban a someter al polígrafo de presidencia sin ser funcionaria del gobierno?”, trinó.

