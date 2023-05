Parra Valverde es el padre del hijo de la funcionaria de Presidencia y también empleaba a la niñera Marelbys Meza que los tiene en el ojo público.

Este hombre toma relevancia en la historia porque fue él el que contactó a la mujer para que fuera al apartamento donde, dicen, ocurrió el robo de una suma de dinero que aún no ha sido esclarecida.

Además, fue Parra el que le informó a la niñera que estaba en medio de una investigación por la pérdida del dinero, según le contó ella a Semana:

“‘Cuando llegué estaba la Sijín, la Policía. Me tomaron huellas, me preguntaron’. Andrés les dijo que me dejaran hablar con él un momento. Entonces, él me dijo: ‘Mary, se perdió una gran suma de dinero, dime si tú la cogiste y yo paro la demanda que se está haciendo y no pasa nada (…). Ya después no puedo hacer nada por ti’”.