La noticia se conoció la tarde de este jueves: el Consejo de Estado anuló la elección del presidente del Senado, Roy Barreras, por doble militancia, señalándolo de haberse candidatizado nuevamente sin haber renunciado con suficiente antelación a su partido anterior.

En su cuenta de Twitter, la primera reacción de Barreras fue declararse “caído en combate”. Aunque se dijo respetuoso de los fallos judiciales, no dejó reconocer que el que lo sacará del Senado le resulta injusto.

Asimismo, dijo que todavía no ha sido notificado y por lo tanto se mantendrá en su cargo hasta que esto ocurra, pero adelantó que interpondrá una tutela “para restablecer el derecho de mis electores”.

Caído en combate. Los fallos de la justicia se respetan aunque resulten a mi parecer injustos. Seguiré cumpliendo mi deber hasta tanto sea notificado. Interpondré inmediatamente una tutela para restablecer el derecho de mis electores. Anticiparon mi retiro médico anunciado hace… — Roy Barreras (@RoyBarreras) May 5, 2023

El congresista también recordó que tenía programado tomarse unos días de licencia médica para practicarse una intervención quirúrgica, por lo que esto le ayudará a adelantar el procedimiento.

“Se anticipa 15 días el retiro médico, pero implica que al regreso de la incapacidad podamos contarle a los colombianos desde dónde seguiremos trabajando”, señaló.

Minutos después, en diálogo con Caracol Radio, Roy se manifestó optimista sobre su situación: “Esperaremos resultado de la tutela para decidir si regresamos al Senado, que es lo más probable”.

Barreras recordó que fue elegido en su periodo anterior por el Partido de La U con lista abierta, pero fue expulsado de esa colectividad, lo que no implicaba la pérdida de su curul. “El partido me expulsa, pero mi compromiso con los electores no”, enfatizó.

Es por ahí que se orientaría su defensa jurídica, pues esa expulsión sí ocurrió con más de 12 meses de antelación a su candidatura por el Pacto Histórico, lapso exigido por la ley para no incurrir en doble militancia. “Cuando a uno lo expulsan de un partido, no milita en él y no podrían simultáneamente condenarlo a muerte política”, arguyó.

De cualquier manera, Barreras se mostró confiado en que, de no poder continuar, también tendrá otros campos de acción, pues se trata de la anulación de su elección, que es “como si nunca hubiera sido elegido, con lo que desaparecen las inhabilidades”, lo que “abre un gran abanico de posibilidades”.

Quién sustituirá a Roy Barreras en presidencia del Senado

Al todavía senador le preguntaron si creía que se trataba de una estrategia política en un momento clave para las reformas del Gobierno de Gustavo Petro. “No desde el Consejo de Estado”, subrayó, “pero esta demanda la interpuso alguien, y por supuesto ese ciudadano quiso sacarnos del juego político”, comentó.

Sobre cómo quedarán las cosas en el Senado, Barreras dijo que “no hay silla vacía ni hay pérdida de investidura” y que el encargado de ocupar su lugar será el primer vicepresidente de la corporación: “Miguel Ángel Pinto vendrá a reemplazarme”.