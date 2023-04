El presidente Gustavo Petro pateó el tablero político del país este miércoles 25 de abril y no solo les pidió la renuncia protocolaria a sus ministros y rompió la coalición de gobierno que había establecido con los partidos políticos (todo lo cual lo había pronosticado el exministro Alejandro Gaviria), sino que también volvió a invocar las ideas de “expropiar” y de “estallido social”, y de nuevo invitó a la ciudadanía a salir a las calles.

El intempestivo giro de Petro se dio justo el mismo día en que la reforma a la salud que empuja en el Congreso su ministra Carolina Corcho avanzó a su segundo debate. Sin embargo, es una de las pocas iniciativas que han sido radicadas, por lo que el tiempo se le está agotando, pese a los reiterados llamados del presidente del Legislativo a los ministros.

Pero Barreras, que ha sido un fiel escudero de Petro, también se ha caracterizado por señalarle las cosas que considera equivocadas. Esta vez fue más directo y se refirió a la idea de provocar una agitación social desde las calles, como lo propone Petro al referirse reiteradamente al a idea de estallido social.

“Las soluciones reales no son los anuncios, no son los discursos, no es la agitación”, dijo Barreras en Caracol Radio. “Las soluciones reales son las reformas que implican cambios en la estructura del Estado para el bien de los colombianos”.

Para Barreras, el problema ya no es el atrasado cronograma de los debates de las reformas en el Congreso, sino la “crisis inédita que se suscitó con el anuncio del señor presidente de declarar muerta la coalición” de gobierno. “Hay que intentar la reanimación de ese espíritu de unidad y de cambio que haga posible que las reformas avancen”, agregó en el mismo medio.

“Trasladar la pugnacidad de las calles al Congreso no resuelve nada ni para los campesinos ni para los indígenas ni para los empleados. La gente necesita más soluciones que agitaciones”, continuó Barreras en la frecuencia radial.

En todo caso, Barreras compartió con Petro la molestia con los ministros, a los que les reiteró su reclamo. “Uno creería que un Gobierno reformista que tiene la voluntad y la representación del cambio, que nos incluye a quienes tenemos un espíritu liberal, que hicimos parte del triunfo y de los once millones y medio, y también ganamos las elecciones con estas banderas de un cambio moderado y sensato, pues se esperaría que los ministros el 20 de julio del año pasado hubieran tenido listas sus reformas. La verdad es que hoy apenas tenesmos una en trámite y las demás no han empezado porque se radicaron tarde”.

“Si los ministros se concentran en el Congreso… […] Pero para eso se necesita unidad, diálogo, coalición, deseo común de aprobar las reformas, y no pugnacidades que ponen en riesgo no solamente el cambio que son las reformas, sino la estabilidad de la sociedad”, remarcó el presidente del Congreso.

Luego volvió a hacer alusión a la idea de Petro. “Colombia requiere, más que nunca en esta hora, mensajes de estabilidad, de tranquilidad, de cambio sensato. Y es mi obligación por mantener ese llamado a la unidad nacional y no a la división entre amigos y enemigos”.

También comentó con una metáfora la decisión de Petro de pedir la renuncia protocolaria a sus ministros: “Estamos en la mitad de un río tormentoso, y cambiar caballos a la mitad del río no suele ser lo usual ni lo aconsejable. Pero, bueno, si van a cambiar caballos en la mitad del río, pues que sean los caballos que tengan el paso firme, estable y acelerado”.

“Agitar pugnacidades en las calles puede derivar, y me preocupa mucho, en escenarios de violencia callejera que no necesita Colombia en esta hora”, advirtió.

Y remató asegurando que “no puede cambiarse el espíritu de cambio por una pugnacidad y división en la sociedad colombiana que termine en ciclos de violencia. Un Gobierno que impulsa la paz, en el que creemos y acompañamos, no puede generar o acompañar pociones que en lugar de generar unidad generen división. Mensaje de unidad, de estabilidad, es lo que cualquier gobierno necesita para gobernar y necesita trasmitirle a la sociedad colombiana”.