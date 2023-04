La tensión en la coalición del Pacto Histórico ha ido en aumento en las últimas semanas debido a las reformas que se están llevando a cabo en el Congreso de la República.

En este contexto, el presidente del Polo Democrático, Alexander López, ha señalado a Roy Barreras, presidente del Congreso, como el principal obstáculo para que los proyectos salgan adelante.

Según López, Barreras se ha convertido en el jefe de la oposición al gobierno del cambio y está incumpliendo el plan de gobierno presentado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los compromisos adquiridos al conformar el Pacto Histórico.

El senador del Polo Democrático ha cuestionado las críticas de Barreras a la reforma a la salud y a la política de ‘Paz Total’, argumentando que estas iniciativas fueron radicadas por el propio Pacto Histórico ante el CNE.

En este sentido, Alexander López considera que el senador Roy Barreras debería retirarse de la coalición, así como Petro rompió con los otros partidos, ya que demuestra día a día que no está conforme con las políticas que el Gobierno del presidente Gustavo Petro quiere implementar en el país.

“De continuar con esa actitud de oponerse y de rechazar los proyectos, creo que él está en el lugar equivocado y debería pensar seriamente en mirar si no le gustó lo que radicamos en el Consejo Nacional Electoral como un acuerdo político denominado Pacto Histórico”, ha indicado el presidente del Polo Democrático.

No obstante, López ha manifestado que el presidente Petro no debería interferir en esta división dentro del Pacto Histórico, ya que Barreras está incumpliendo el pacto. “Si no lo cumple, como está pasando siendo uno de nuestros mayores opositores, quiere decir que está por fuera del Pacto Histórico y eso es lamentable”, ha afirmado.

Por su parte, el senador Roy Barreras ha respondido a las acusaciones de Alexander López asegurando que él sigue comprometido con los acuerdos del Pacto Histórico y que, precisamente por eso, está haciendo un seguimiento crítico a las iniciativas que se están presentando en el Congreso.

En una entrevista Caracol Radio afirmó que “lo que yo he hecho es lo que cualquier senador debe hacer, que es hacer un control político riguroso y una oposición constructiva, buscando siempre el bienestar de los ciudadanos”.