Boquiabiertos quedaron muchos con la repentina decisión de Gustavo Petro de pedir la renuncia protocolaria de todo su gabinete, después de que la ponencia de la reforma a la salud fuera aprobada por un ajustado margen en la Cámara de Representantes. El mandatario les echó el agua sucia a varios líderes políticos.

“La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido. Alguno de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada. A pesar del voto mayoritario en las urnas que pide un cambio en Colombia este se intenta cerrar con la amenaza y el sectarismo”, expresó en su Twitter Petro explicando su decisión.

Las decisiones politicas tomadas hoy demuestran: 1. La invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazada. Quienes se han enriquecido con el uso del dinero público no se han dado cuenta que la sociedad demanda sus derechos y que eso implica el dialogo y el pacto. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 26, 2023

Todo indica que la medida se tomó con el fin de reubicar a funcionarios y reordenar su equipo, como una estrategia que responde a un cálculo político para buscar la aprobación de sus reformas.

Predicciones de Alejandro Gaviria sobre Gustavo Petro

En medio de ese panorama, uno de los que ha tomado protagonismo con su última decisión fue de nuevo el exministro Alejandro Gaviria, quien es recordado por ser marginado al oponerse a la reforma a la salud. En redes sociales revivieron un video cuando hizo campaña presidencial en el que lanzó varias predicciones que se han cumplido al pie de la letra sobre lo que sería el actual Gobierno Nacional. Por esas palabras lo han llamado incluso profeta.

“El primer año nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar. Pasan 6 u 8 meses y no pasa mucho, se le desbarata el Gobierno y Petro empieza a tuitear como loco. Básicamente, crea un conflicto de manera permanente y la agenda del país gira en torno al Twitter de Petro y no se hace nada”, fue lo que dijo Gaviria en su momento en entrevista con el comediante ‘Juanpis’ González.

Esa premonición del exministro se ha cumplido a cabalidad, primero con su salida del Gobierno por los desencuentros que tuvo con la ministra de Salud, Carolina Corcho. Segundo, por los problemas que se han tenido con el gabinete y la no aprobación de las reformas y, tercero, por la manera en la que Gustavo Petro ha gobernado a través de sus redes sociales.

Pese a todas estas predicciones que hizo Gaviria en campaña, después de conocer el resultado de las elecciones, decidió aceptar la invitación de Petro, se le unió a su gabinete y en apenas seis meses fue destituido de su cargo.