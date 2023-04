Una nueva polémica permea el debate de la reforma a la salud presentado por el Gobierno de Gustavo Petro. Justo mientras el Ejecutivo busca votos a cuenta gotas para darle primeros auxilios al articulado durante su paso por el Congreso, la Casa de Nariño publicó un informe sobre presunta corrupción de las EPS revisando los casos de las desaparecidas Medimás, Saludcoop y Café Salud. Y lo usó para atacar la gestión del exministro Alejandro Gaviria, quien calificó el envión como una “persecución”.

El reporte de 22 páginas, al que tuvo acceso EL COLOMBIANO, fue elaborado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, que dirige Andrés Idárraga. Ahí se pretende dar cuenta de las conexiones que tuvieron esas tres entidades prestadoras de salud, pues para entonces estaban conectadas por pertenecer a los mismos grupos empresariales y tuvieron apoyo económico del Estado antes de su cierre.

El que intentó darle el chaleco salvavidas a esas entidades fue el entonces ministro de Salud, Gaviria, quien se convirtió en la manzana de la discordia dentro del Gobierno Petro por poner los puntos sobre las íes con sus reparos al articulado de la ministra de Salud, Carolina Corcho.

Gaviria, el economista que dirigió la Universidad de los Andes y fue precandidato a la Presidencia en 2022, salió del Gobierno tras publicar una carta con las falencias del proyecto y ahora, apenas mes y medio después de su retiro de la administración del “cambio”, sale mencionado en el reporte. Todo esto, pese a que los organismos de control no han encontrado que tenga responsabilidad alguna en los desfalcos del sistema.

Su nombre aparece en tres ocasiones en el documento porque él era el jefe de la cartera de salud cuando se hizo una inyección de recursos a Café Salud para evitar su quiebra (noviembre de 2015). También en el momento que se autorizó la cesión de afiliados durante los procesos de liquidación de las EPS (diciembre de 2016) y durante la venta de los activos de Café Salud y las acciones de Esimed (mayo de 2017).

“Esto suena a persecución política”, le dijo el exfuncionario a El Tiempo sobre las acusaciones que le salpican en el informe de la Secretaría de Transparencia. Este diario intentó comunicarse con el exministro, pero respondió que ya está de vacaciones.

Gaviria asevera que el documento de Palacio se sustenta en “un argumento extraño. Trata de decir que hay un lío fiscal por cuenta de los efectos de largo plazo de un acto administrativo”. Ese acto administrativo son las movidas jurídicas que se aplicaron durante la administración de Juan Manuel Santos, de la que él hizo parte, para mover a los pacientes de las EPS que se fueron liquidando.

El presunto desfalco

La primera fue Saludcoop, que le trasladó 4,6 millones de usuarios a Café Salud. Luego esa misma tuvo que delegarle 4,9 millones a Medimás cuando entró en crisis y esa última terminó siendo liquidada por la Superintendencia en 2022, lo que conllevó a que sus afiliados fueran designados a otras entidades.

“Uno siente que hay una suerte de retaliación contra el exministro de cuenta de las críticas que ha tenido contra la reforma de Corcho. Los organismos de control no han identificado responsabilidad de parte suya en los escándalos de Café Salud y Medimás y ahora desde la Presidencia siembran duda sobre él”, cuestiona el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, quien está en la Comisión Séptima a cargo de debatir ese proyecto de ley.

El legislador ha sido un crítico de Gaviria por haberse sumado al Gobierno de Petro, y por el tiempo que se tomó para salir de este, pero alega que “pretenden silenciarlo”. Y es que Gaviria conoce la minucia del sistema y tiene un megáfono encendido para alertar sobre los riesgos para la salud de los colombianos ante la posible eliminación de las EPS que se está gestando con ese proyecto.

La respuesta de Gaviria a las acusaciones de la Secretaría de Transparencia es enfática: “Los bonos se pagaron. No hubo detrimento. No se perdió un peso. La venta de Cafesalud EPS quería evitar una falla sistémica del sistema. SaludCoop EPS tenía que ser liquidada después del fallo de la Contraloría. Los afiliados no podían ser distribuidos, pues las EPS estaban en el límite y se estaba liquidando Caprecom. Había que usar algún vehículo existente y eso implicaba una capitalización”, le dijo a El Tiempo.

¿Hay una persecución a Gaviria? El secretario Idárraga afirma que hubo decisiones de altos funcionarios que conllevaron a que se perdieran los recursos públicos de la salud. Para la Presidencia uno de los implicados sería Gaviria y en el documento también mencionaron a Mauricio Cárdenas, quien para entonces era ministro de Hacienda.

Pero este revuelo que sale desde la misma Casa de Nariño se agita justo cuando los partidos se están preparando para el “día D” del primer debate en la Cámara de Representantes sobre el articulado. A esa misma plenaria el secretario Idárraga promete llevar el informe para que sea evaluado por la Comisión Accidental para el Esclarecimiento de la Verdad sobre el Sistema de Salud en Colombia que creó Petro en esa plenaria, con el visto bueno de su alfil David Racero, presidente de la corporación.

Por movidas como esa desde la oposición alegan que “todo lo referente a la reforma a la salud ha sido bochornoso”. Esas son palabras del senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, quien califica de “lamentable que ocurra esto en una democracia y con un tema tan importante como la reforma al sistema de salud”.

Gaviria ya lanzó sus fichas al tablero de discusión con apuntes técnicos a la reforma, mientras que la Presidencia habilita un nuevo frente con un informe que un sector del país califica de “persecución”.

“La Secretaría de Transparencia no tiene personas intocables”: Andrés Idárraga

“Este primer informe que parte de la historia de la creación de Saludcoop, del grupo Saludcoop que incluye Café Salud y que termina en Medimás, fue entregado, no solo al Congreso de la República a través del presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, sino también al contralor general de la República para que considere si procede algún tipo de acción al respecto”.

El exministro Alejandro Gaviria dijo que el informe es persecución política. ¿Cuál es la respuesta de la Presidencia sobre esa afirmación de Gaviria?

“La Secretaría de Transparencia, en lo absoluto, se presta para cualquier tipo de indagación que conlleve a un tinte de persecución política, por lo cual tajantemente rechazamos cualquier tipo de afirmación de ese tipo. Este primer informe donde aparecen involucrados un par de funcionarios de gobiernos anteriores simplemente es el resultado de una indagación que ha solicitado el presidente de la República. Ante presuntos malos manejos de los recursos de la salud, ni ante hechos de corrupción, la Secretaría de Transparencia tiene temas vedados o personas intocables sobre quienes no podamos llegar a fondo ante situaciones que han perjudicado la garantía al derecho a la salud”.