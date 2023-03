Alejandro Gaviria se refirió al respecto en diálogo con Caracol Radio, en donde explicó que Gustavo Petro, presidente de Colombia, lo echó del Ministerio de Educación porque había “perdido la confianza” en él, según le contaron, pues fue señalado de haber filtrado un documento con diversos reparos a la reforma a la salud hechas por el propio Gaviria, por Cecilia López, ministra de Agricultura, y José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda.

Sin embargo, el exministro negó haber compartido el documento: “En el tema de la filtrada, no fui yo”, y añadió que luego de ser destituido el jefe de Estado le ofreció la embajada de Reino Unido a modo de contentillo, pero que prefirió no aceptar.

Críticas de Alejandro Gaviria a Carolina Corcho

El extitular de la cartera de Educación fue preguntado sobre si Colombia tiene una buena ministra de Salud, ante lo cual no dudó en mostrar su posición.

“Yo no quisiera hacer juicio de quienes fueron mis colegas y quiero ser respetuoso y no ser pataletudo, pero no lo creo, soy sincero”, comentó.

Acto seguido manifestó que no quería que sus palabras tomaran mucho vuelo: “No quiero que este sea el titular de la entrevista”.

Y trató de suavizar lo dicho: “Lo quiero poner de una manera más matizada, yo no creo que la reforma a la salud sea buena”.

Pero su despachada no quedó ahí y explicó que hay herramientas para que Corcho no se salga con la suya, pese a que Gustavo Petro la respalda.

“La democracia está diseñada para que no sea un solo capricho, una sola idea, una sola visión. Afortunadamente tenemos el Congreso y las leyes mejoran sustancialmente allí, los debates son importantes”, manifestó.