La salida más controvertida del gabinete presidencial hasta el momento ha sido la de Alejandro Gaviria como ministro de Educación. Sus férreas posturas contra la reforma a la salud y el documento que se filtró con los reparos, fueron los argumentos del Gobierno para pedirle su carta de renuncia y hacerlo a un costado.

Esa salida ocasionó muchas reacciones, sobre todo de la oposición, que veían en Gaviria uno de los mejores ministros del gabinete de Petro. Incluso, el también exprecandidato presidencial recibió el respaldo de varios de sus colegas y da la sensación de que quedó mejor parado de lo que se esperaba con la decisión.

El puesto que Petro quiso darle a Alejandro Gaviria

Precisamente, para hablar sobre su salida del Gobierno, Alejandro Gaviria concedió una entrevista con Caracol Radio y reveló que tuvo una última charla con Gustavo Petro, quien incluso le ofreció otro cargo como para darle una especie de contentillo.

En esa charla, el presidente le preguntó sobre lo que iba a hacer después de su salida del gabinete, a lo que Gaviria respondió: “No sé, como le dije en algún momento, esta incertidumbre me gusta a veces porque se parece a la libertad”.

De hecho, el exministro contó en la emisora que Petro le insinuó ser embajador de Colombia en Reino Unido; sin embargo, la respuesta de Gaviria fue tajante: “Le dije que no. De hecho, no le di mi respuesta en ese momento, le dije que me lo dejara pensar y al otro día le escribí diciéndole que muchas gracias pero que no”.

Finalmente, Gaviria dio sus razones en la cadena radial por las que no aceptó el ofrecimiento que le hizo el mandatario, una de ellas por la manera en la que se fue del Gobierno: “Dada la forma como se había dado mi salida, yo tengo una responsabilidad con el país de participar en estos debates y de ser una voz independiente y objetiva”.