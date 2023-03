La sustitución de Gaviria por Aurora Vergara, una de sus viceministras de Educación, sorprendió ya que el funcionario venía deslizando sus reparos a la reforma del sector salud, pero no parecía ser motivo suficiente para retirarlo del cargo.

Este miércoles, el exministro de Educación pareció intentar evitar más roces y dijo que desconoce si su salida del cargo el lunes pasado fue por su opinión crítica sobre la reforma de la salud del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Es el fuero presidencial, estas cosas pasan en la política y en la vida. El país conoció mis opiniones sobre el tema de la reforma a la salud, que fue polémico, yo no sé cuál es la conexión directa o indirecta con la salida”, dijo Gaviria durante la presentación de su libro ‘No espero hacer ese viaje’.

Sin embargo, el presidente Petro sí dijo el lunes que el Gobierno está “en un momento decisivo para nuestras reformas” y seguirá “buscando consensos y acuerdos para consolidar y profundizar” esos cambios, dejando claro que no aceptaba las discrepancias del también exministro de Salud.

Gaviria también habló de las objeciones que detonaron su salida, reveladas el fin de semana, donde aparecían las firmas de los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo, y de Agricultura, Cecilia López, además del director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González. Según él, no tuvo que ver con la filtración de esa información:

“Yo creo que fue clara la opinión de quienes conocieron de primera mano el documento y ellos no van a revelar sus fuentes, no pueden hacerlo, pero fueron claros los periodistas en decir que yo no había filtrado el documento”, añadió.