En su cuenta de Instagram, Julio Sánchez Cristo dijo que para dejar de lado la especulación daría el nombre de la mujer que pretende representar a la izquierda para las elecciones de 2026: “Se trata de Clara López Obregón”.
Sánchez publicó su video haciendo énfasis en que le habían insistido mucho para que ventilara el nombre de la posible aspirante. “Creo que lo que corresponde es hacerlo”, respondió, mientras iba en un vehículo. Así sería la insistencia.
"El nombre de esa mujer, que entra a la escena política es Clara López Obregón", anotó el periodista.
El comunicador dijo que “son dos cartas” las que está perfeccionando Clara López, una pública y una privada, para el presidente Gustavo Petro, donde explicaría cómo llegaría a representar a la izquierda.
Candidaturas de la derecha para la presidencia
En el lado diametralmente opuesto, Álvaro Uribe hizo un llamado a los precandidatos del partido Centro Democrático para que elijan rápido al candidato único del 2026.
En un conversatorio virtual con sus cuatro precandidatos —María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra—, Uribe les pidió acelerar la elección de un candidato único antes de finalizar septiembre.
De paso, Uribe no descartó abrir la puerta a figuras notorias de la derecha en una eventual segunda fase electoral.
