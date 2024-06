La congresista del Pacto Histórico Clara López ha sido blanco de cuestionamientos en las últimas horas por unas controvertidas declaraciones que dio en el programa ‘Desnúdate con Eva’, de la periodista española Eva Rey, en el que confesó que ha consumido drogas.

La senadora, que ha sido una de las abanderadas en la legalización de las drogas en el país, respondió a una de las preguntas de la comunicadora: “¿Has probado ‘porrito’?”, a lo que López contestó: “Pero claro. Yo he probado de todo, a mí no me da pena, le puedo hacer la lista”.

Luego, Eva Rey contrapreguntó: “Pues hazme la lista” y llevó a la senadora a recordar sus años de estudiante universitaria: “Yo desde la universidad: hongos, mescalina, LSD, todo, Popper. Yo después de que me gradué de la universidad fue que maduré, pero yo todo lo ensayé una vez. No era práctica, sino que era para saber”.

También, López contestó por qué no siguió en ese mundo y reconoció que le daba temor despertar alguna dependencia hacia las sustancias: “Yo tenía la sensación de que uno se podía quedar enrollado, por ejemplo con el LSD o con el yajé”.

La senadora ha criticado fuertemente el hundimiento del proyecto para legalizar las drogas: “Lamentable que a través de mentiras e interpretaciones a medias hayan archivado el proyecto que regularizaba el consumo recreativo de cannabis. El país requiere con urgencia leyes que transformen el paradigma estigmatizante del consumo. La guerra contra las drogas está perdida”.

