El expresidente Álvaro Uribe Vélez definió la hoja de ruta del Centro Democrático tras el lamentable asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, quien se proyectaba fuertemente como el candidato del partido para las elecciones presidenciales de 2026.

En un conversatorio virtual con los cuatro precandidatos —María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra—, Uribe les pidió acelerar la elección de un candidato único antes de finalizar septiembre, descartando la consulta previa del partido prevista para octubre.

La decisión se enmarca en un ambiente de dolor y conmoción por la muerte de Uribe Turbay, quien lideraba varias encuestas y contaba con el respaldo directo del expresidente.

Un actor clave en este proceso será Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, quien ofreció el legado político de su hijo a Uribe para fortalecer la unidad del partido y buscar la victoria presidencial en 2026. Su voz tendrá gran peso en la definición del candidato final del Centro Democrático.

Aunque Cabal aparece como la favorita, también surge la posibilidad de que Andrés Forero, cercano a Miguel Uribe, se convierta en un nuevo contendiente. Uribe no descartó abrir la puerta a figuras notorias de la derecha en una eventual segunda fase electoral.

Con esta estrategia, el expresidente busca reagrupar al uribismo y presentar una candidatura sólida que capitalice el legado de Miguel Uribe y dispute el poder en las próximas presidenciales de mayo de 2026.

