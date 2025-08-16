El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado en primera instancia a 12 años de prisión por fraude procesal y soborno a testigos, sumó un nuevo capítulo.

Según la revista Semana, el Tribunal Superior de Bogotá tomó una decisión clave sobre las tutelas que han buscado dejar sin efecto la detención domiciliaria que hoy cumple el exmandatario en Rionegro, Antioquia.

La Sala de Gobierno del Tribunal resolvió un choque de competencias que se había presentado entre los magistrados Luis Enrique Bustos Bustos y Leonel Rogeles Moreno, encargado ahora de continuar con el estudio de las acciones jurídicas.

Qué pasará con el caso de Uribe

El cruce tuvo lugar con la tutela de Carolina Valencia Cuesta, quien alegó que la decisión contra Uribe vulneró derechos fundamentales como el debido proceso, la participación política y la libertad ideológica.

Sin embargo, el Tribunal concluyó que esta acción no guarda relación con la presentada por la defensa del expresidente, liderada por Jaime Granados, y por eso definió que será el despacho de Rogeles Moreno el que mantenga la competencia.

La defensa de Uribe insiste en que se vulneraron garantías esenciales como la dignidad humana y la presunción de inocencia, y en paralelo radicó un recurso de apelación con el que busca anular lo actuado desde la etapa de acusación.

Mientras se resuelve en segunda instancia, el expresidente continúa bajo arresto domiciliario, medida que su equipo jurídico considera innecesaria. Para la defensa, la libertad de Uribe debería restablecerse tan pronto se produzca un nuevo pronunciamiento judicial.

