El Gobierno de Gustavo Petro ha producido controversia con la eliminación de una prima a los congresistas y el aumento del 23 % al salario mínimo para 2026. Estas dos medidas han sido objeto de debate entre los senadores Angélica Lozano (Alianza Verde) y Antonio Zabaraín (Cambio Radical). A través de sus posturas contrarias, reflejan la tensión y los temores económicos en la implementación de los nuevos precios que ya rigen en el país con el aumento del mínimo.

La senadora Lozano defendió la eliminación de la prima para los congresistas, sosteniendo que este acto “constituye un acto de equidad necesario”. Según explicó a La W Radio, cree que aunque la reducción salarial sea “sensible a nivel personal”, es importante recordar que “la población general enfrenta dificultades económicas cotidianas”.

Zabaraín, aunque no rechaza la medida en su contenido, criticó “la forma en que fue adoptada”. En la misma entrevista con La W Radio, el senador argumentó que el recorte salarial debió ser discutido y resuelto en el seno del Congreso, permitiendo a todos los legisladores a llegar a un acuerdo. Para él, es un acto “populista” y “electorero” que perjudica los derechos adquiridos de los funcionarios públicos.

Sin embargo, la respuesta más llamativa del senador de Cambio Radical llegó cuando le preguntaron por el alto salario de él y sus compañeros de Congreso: “¿Le parece excesivo que un congresista, que tiene tanta responsabilidad, finalmente reciba un neto de 32 millones de pesos? Si eso le parece excesivo, busquemos cuánto se ganan los presidentes de Ecopetrol, de las fiduciarias y de Colpensiones, o muchos altos funcionarios del Estado que no son congresistas. […] yo creo que un congresista que se gana 32 millones de pesos no es bien remunerado”, opinó.

La distancia entre ambas posturas también se evidenció en relación al incremento del salario mínimo. Mientras que Lozano apoya la medida con cautela por posibles efectos inflacionarios, Zabaraín rechazó tajantemente el aumento, llegando a prever consecuencias económicas catastróficas.

