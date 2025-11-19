La Cámara de Representantes vivió un ambiente de alta tensión este miércoles 19 de noviembre, durante un debate en el que la congresista Luz Pastrana, del partido Cambio Radical, presentó cifras que, según ella, evidencian fallas en la gestión del actual Gobierno.

Sus señalamientos provocaron la airada reacción del representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, desatando un cruce de gritos, acusaciones y reclamos que obligó a interrumpir momentáneamente la sesión.

Pastrana tomó la palabra para responsabilizar al Gobierno por lo que calificó como resultados deficientes en varios sectores. En medio de su intervención, lanzó duros comentarios: “No sea mentiroso. No sea irrespetuoso. Uno viene aquí a hablar con cifras, eso es lo que les duele. Como uno les dice las verdades en la cara prefieren abandonar el recinto, levantar la voz y ser irrespetuosos. No les gusta el debate. Quieren lavarle la cara a este Gobierno”, afirmó.

José Alejandro Ocampo salió huyendo con groserías ante la sustentación de la Congresista Luz Pastrana con datos y cifras de lo mal que está este gobierno nacional Bravoooo @luzpastrana al… pic.twitter.com/yAXwtu1ml7 — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) November 19, 2025

Las palabras de la representante encendieron los ánimos. Ocampo, visiblemente molesto, comenzó a reclamar a la mesa directiva que se retirara del recinto a un hombre que observaba el debate. Exigía la presencia de la Policía para que lo desalojaran, al tiempo que gesticulaba y elevaba el tono de voz.

El ambiente se deterioró rápidamente. Pastrana, desde su curul, le respondió a gritos cuando vio que el representante oficialista abandonaba el salón: “¡Cobarde!”, le lanzó en medio de la discusión.

La mentira y el irrespeto no pueden abrirse camino en un debate que exige altura en el Congreso de la República. Alejandro Ocampo @alejoocampog actúa como un representante que evade la verdad representada en cifras, rehúye los datos y se esconde cuando toca responder con hechos.… pic.twitter.com/pmEsRrHOyg — Luz Pastrana L. 🇨🇴 (@luzpastrana) November 19, 2025

El episodio dejó en evidencia las fracturas y el clima político que atraviesa el Congreso en medio de las discusiones sobre los resultados y las políticas del Gobierno.

