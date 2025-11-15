Escrito por:  Redacción Nación
Nov 15, 2025 - 5:59 am

Gustavo Petro enfrenta una controversia por críticas que lo señalan como un padre ausente. Ante los comentarios, su exesposa Mary Luz Herrán intervino públicamente para defenderlo y también aclaró si tuvo a su hijo mayor cuando era adolescente.

(Vea también: Revelan video que dejaría mal parada a ‘influencer’ petrista; el caso ocurrió en 2018)

Herrán, expareja del mandatario, respondió sin rodeos a los cuestionamientos y defendió su integridad. “Nunca fue un mal padre”, afirmó, y explicó que era mayor de edad cuando nacieron sus hijos y que él la apoyó tanto en su maternidad como en la continuación de sus estudios.

“No sigan atacando a un hombre que amó en su momento a quien consideró sería su compañera para siempre. Tenemos dos maravillosos hijos que lo aman. Nada es para siempre. Y en este mundo de la política y el poder, difícil que sea así”, escribió Herrán en su cuenta de X.

Lee También

Las críticas se intensificaron en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron la paternidad del presidente. Frente a los ataques, Herrán recalcó que sus dos hijos quieren a su padre y rechazó los señalamientos, insistiendo en que no se debe juzgar injustamente a un hombre al que siempre considerará su compañero.

Según Herrán, muchos de estos cuestionamientos provienen del desconocimiento. También insistió en el amor que el mandatario expresa por el país y por las comunidades más vulnerables.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.

LO ÚLTIMO