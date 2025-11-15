Gustavo Petro enfrenta una controversia por críticas que lo señalan como un padre ausente. Ante los comentarios, su exesposa Mary Luz Herrán intervino públicamente para defenderlo y también aclaró si tuvo a su hijo mayor cuando era adolescente.

Herrán, expareja del mandatario, respondió sin rodeos a los cuestionamientos y defendió su integridad. “Nunca fue un mal padre”, afirmó, y explicó que era mayor de edad cuando nacieron sus hijos y que él la apoyó tanto en su maternidad como en la continuación de sus estudios.

“No sigan atacando a un hombre que amó en su momento a quien consideró sería su compañera para siempre. Tenemos dos maravillosos hijos que lo aman. Nada es para siempre. Y en este mundo de la política y el poder, difícil que sea así”, escribió Herrán en su cuenta de X.

Le respondo a ud señor Reyes, no necesito que él lo haga. Nunca fue mal padre, yo era mayor de edad cuando nacieron mis hijos. Fue excelente compañero, me enseñó grandes cosas de la vida y a ser más fuerte. Me apoyó en la maternidad, en criar nuestros hijos, en terminar mis… https://t.co/Osf7iWu1Zc — Mary Luz Herrán (@MaryLuzHerran) November 15, 2025

Las críticas se intensificaron en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron la paternidad del presidente. Frente a los ataques, Herrán recalcó que sus dos hijos quieren a su padre y rechazó los señalamientos, insistiendo en que no se debe juzgar injustamente a un hombre al que siempre considerará su compañero.

Según Herrán, muchos de estos cuestionamientos provienen del desconocimiento. También insistió en el amor que el mandatario expresa por el país y por las comunidades más vulnerables.

