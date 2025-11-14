Ricardo Rafael González, el joven que vestía de negro en la noche del asesinato de Jaime Esteban Moreno, será enviado a la cárcel mientras continúa el proceso en su contra. La decisión fue tomada por una juez de control de garantías, quien consideró que las evidencias y el contexto del caso justifican imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad mientras avanza la investigación.

Con base en las pruebas recolectadas, la jueza resaltó la brutalidad del crimen contra el estudiante de Los Andes. “Aquí, por la manera con se actuó, la gravedad, es posible que pueda existir una reiteración, que se pueda actuar con respecto a otra persona de la comunidad, de una manera desmedida”, detalló la jueza.

“Esta funcionaria impone medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del señor imputado (…) en establecimiento de reclusión”, agregó la togada.

La jueza indicó que la Fiscalía logró sustentar una inferencia razonable que vincula al investigado con el homicidio y expuso con claridad la necesidad, pertinencia y proporcionalidad de imponerle medida de aseguramiento. Asimismo, señaló que no quedó acreditado ningún arraigo del procesado ni en Bogotá ni en Cartagena, ciudad a la que viajó tras conocer la muerte de la víctima y en la que finalmente decidió entregarse a las autoridades.

Lee También

La defensa de González apeló la decisión y presentará los argumentos el próximo 19 de noviembre desde las 9:00 a. m.

Jueza resaltó brutalidad del asesinato de Jaime Esteban Moreno

Durante la audiencia, a jueza resaltó dos factores importantes que sustentan la decisión. La primera, la indefensión a la que llevaron a Jaime Esteban Moreno y la segunda, las agresiones en medio de esa indefensión.

“Hay un aspecto importante al observar esos elementos. El elemento cuando se lanza el señor González Castro; en los videos se observa, en incluso en los fotogramas, cómo va corriendo con esa velocidad (…) desmesurada y lleva una fuerza terrible y ¿dónde va a parar? Va a parar en contra de la humanidad del señor Moreno Jaramillo”, expuso.

Asimismo, la jueza habló del intento de defensión del amigo de Moreno, que no fue suficiente ante las agresiones de Ricardo González y Juan Carlos Suárez. “Su amigo lo defiende terriblemente, pero ante semejante agresión y fuerza, finalmente no puede protegerlo como se ve que él quería”, agregó.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.