El estremecedor caso del estudiante asesinado Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de la reconocida Universidad de los Andes, sigue siendo el centro de atención en las instancias judiciales de Colombia. Según El Tiempo, en la reciente audiencia de medida de aseguramiento contra Ricardo González Castro, identificado como el segundo implicado en la investigación, la Fiscalía ha presentado nueva evidencia que pone en el foco las acciones de Gonzalez y de otros participantes en el delito.

Pese a que la información más detallada sobre el curso de la investigación, los cargos específicos a los involucrados y la participación exacta de cada uno. Los documentos y testimonios presentados evidencian no solo la presencia de González Castro en el lugar de los hechos, sino también su participación activa en la agresión física que condujo a la muerte del estudiante. Además, la Fiscalía enfatizó indicaciones de una posible coordinación previa entre los implicados, sugiriendo la planificación del ataque, de acuerdo con el rotativo.

La defensa de González Castro intentó durante la audiencia minimizar su papel en el crimen, argumentando que su intervención fue menor y que no tenía intención de causar la muerte. No obstante, la Fiscalía reafirmó la importancia de su participación, apoyándose en pruebas como videos de vigilancia, testimonios de testigos presenciales y registros de comunicación que vinculan a González Castro con el ataque.

De hecho, la Fiscalía ha revelado lo que hizo González justo después del ataque a Moremo y es que a su jefe del puesto de perros calientes donde trabajaba como vendedor le mostró una foto, la cual sería de las 3 personas capturadas, que incluye a Juan Carlos Suárez y a las dos mujeres disfrazadas, según el impreso.

“Yo llegué y encontré a Ricardo González llorando con un celular en la mano y me muestra una foto con tres personas capturadas. Cuando me muestra la imágen le pregunto si él estaba con ellos y me dice que sí“, dijo el dueño del local a la Fiscalía.

Esta es la foto:

Pero no todo terminó ahí, justo después cuando quedó libre llegó la mujer disfrazada de azul a preguntar por González: “Llegó preguntando por Ricardo y yo le dije que ya no trabajaba acá. Ella respondió ya se voló ese hiju…”, fue lo que dijo esta señora, según lo dicho por la Fiscalía en la audiencia.

Incluso, aseguró que una tercera mujer también hizo parte de la escena de los hechos y sería la pareja de González, a quien la Fiscalía busca identificar para preguntarle su versión de los hechos.

