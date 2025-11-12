Este miércoles 12 de noviembre se llevó a cabo la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Juan Carlos Suárez, de 27 años, señalado por el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de Los Andes, al salir de una fiesta de Halloween en Bogotá.
La jueza del caso determinó que el imputado debe permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso en establecimiento carcelario, negándole así la solicitud de prisión domiciliaria.
“Se trató de una agresión desmedida, colectiva y brutal, sin provocación ni riesgo real que justificara. La intención fue matar, no lesionar”, explicó la jueza.Lee También
