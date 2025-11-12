Del 21 al 23 de noviembre, el Parque de la 93 se convertirá en el punto de encuentro del talento colombiano con la llegada de la feria ‘Colombia son las Regiones’, una iniciativa de la Federación Nacional de Departamentos (FND) que busca exaltar la riqueza cultural, artística y turística del país.

Este evento gratuito reunirá a más de 150 artesanos y más de 30 muestras culturales de los 32 departamentos y de Bogotá, con presentaciones en vivo que reflejarán la esencia y diversidad de cada territorio. En el escenario principal, el público podrá disfrutar de trova, danzas ancestrales, bailes tradicionales y ritmos típicos que mantienen vivas las raíces colombianas.

La Federación Nacional de Departamentos destacó que los visitantes tendrán la oportunidad de recorrer ‘stands’ al aire libre donde encontrarán productos únicos elaborados por manos locales. Entre las opciones habrá cestería, bisutería, esculturas, tejidos, vajillas, ruanas, sombreros, mantas y objetos de decoración, todos inspirados en las tradiciones y la identidad de cada región.

Además, la feria contará con el espacio “Bar de mi tierra”, una experiencia que reúne los sabores y bebidas tradicionales del país. Allí participarán licoreras regionales junto a marcas como Diageo y Bavaria, para ofrecer a los asistentes una muestra del talento y la innovación que caracterizan a los productores colombianos.

Con esta apuesta, la FND busca fortalecer el vínculo entre los ciudadanos y las expresiones culturales del país, además de impulsar el turismo interno y destacar el valor de las economías locales. La entidad resalta que este tipo de escenarios son esenciales para visibilizar la creatividad que surge desde los territorios y que constituye uno de los mayores patrimonios de Colombia.

La feria ‘Colombia son las Regiones’ se consolida así como una cita imperdible para quienes quieren descubrir la diversidad del país en un solo lugar. Para conocer más detalles sobre los artesanos y artistas participantes, la Federación Nacional de Departamentos invita a visitar el sitio web www.fnd.org.co/colombiasonlasregiones.

