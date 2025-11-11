Los principales señalados por el homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes asesinado la madrugada del 31 de octubre en Chapinero, han sostenido desde el primer momento que la brutal golpiza fue una reacción ante un supuesto intento de abuso sexual del joven hacia una amiga de ellos en la discoteca Before.

Sin embargo, esta versión —detallada por la fiscal del caso en la audiencia de este 11 de noviembre— carece de pruebas más allá de los testimonios de los agresores, y una amiga cercana de la víctima la rechazó.

Durante la audiencia de medida de aseguramiento contra Ricardo González, la fiscal detalló el interrogatorio inicial a los implicados –Juan Carlos Suárez y González–. Según el relato de un investigador, “los encontró sentados en una banca. Les preguntó que si habían estado involucrados en una riña. Ellos dijeron que sí, que intentaron abusar sexualmente de una amiga y que por eso lo agredieron”.

La fiscal interpretó esto como un posible caso de justicia por mano propia, ya que los agresores no denunciaron el supuesto incidente a las autoridades ni al personal de seguridad del local, sino que optaron por perseguir y golpear a Moreno hasta causarle la muerte por trauma craneoencefálico severo, hematoma subdural y múltiples contusiones.

Por ahora, no hay videos del interior del Before Club que muestren el presunto altercado, ni testimonios independientes de testigos neutrales dentro del establecimiento.

La agresión escaló fuera del local: tras un primer puño por la espalda, los agresores persiguieron a Moreno y su amigo hasta la esquina de la calle 64 con carrera 15, donde lo derribaron y propinaron patadas en la cara y el cuerpo mientras sangraba profusamente.

Amigos de Jaime Moreno niegan caso de intento de abuso

Una amiga de Jaime, que compartió con él esa noche, habló con Citytv y negó cualquier conducta indebida por parte del estudiante.

“No puedo decir lo que pasó dentro de la discoteca, pero Jaime jamás tuvo comportamientos así”, afirmó en el noticiero.

La joven lo describió como una persona “siempre respetuosa y pacífica, sin ningún antecedente de violencia o abusos contra sus compañeras cercanas”. “No me cabe en la cabeza que algo así haya podido pasar. No tengo la certeza, pero sí puedo decir que él jamás sería violento, ni tendría la intención de hacerle algo malo a una mujer”, agregó.

