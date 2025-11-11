La primera parte de la audiencia de legalización de captura de Ricardo Rafael González Castro, segundo implicado en la muerte del estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno, se realizó el 10 de noviembre en Bogotá.

González, de 22 años, se entregó voluntariamente en Cartagena junto a su abogada, Gladys Marcela López, y aceptó la legalidad del procedimiento. La segunda parte de la audiencia se lleva a cabo este 11 de noviembre.

La Fiscalía, representada por la fiscal Elsa Reyes, relató que en la madrugada del 31 de octubre González y Juan Carlos Suárez agredieron brutalmente a Moreno en vía pública, tras una discusión alentada por una mujer.

Según la acusación, González le dio una patada tan fuerte que lo dejó inmóvil, y ambos continuaron golpeándolo hasta causarle múltiples fracturas craneales que derivaron en su muerte.

La Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado en calidad de coautor, cuya pena oscila entre 33 y 50 años de prisión.

La defensa de la víctima, encabezada por el abogado Francisco Bernate, señaló que el crimen fue cometido con sevicia, motivo fútil y sin respeto por la vida humana.

Por su parte, la abogada de González cuestionó los agravantes relacionados con el ocultamiento. El acusado no aceptó los cargos y seguirá vinculado formalmente al proceso penal.

El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.