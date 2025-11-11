Jaime Alberto habló con Noticias RCN sobre cómo fue la trágica madrugada del 31 de octubre en la que lo despertaron con la peor llamada que una persona pueda imaginar.

Sigue a PULZO en Discover

“A mí me llama la mamá cuando iba al hospital de Chapinero. Yo llegué a las 4:05 minutos. A él lo estaban estabilizando y ahí llegué al hospital. Le dieron pronta atención, y la Policía fue pulcra en sus labores. Hicieron muchas cosas: lo atendieron y no lo dejaron morir en un andén. Buscaron a los asesinos. Una labor que me hace creer en nuestras instituciones y llevar en el alma a la Policía”, detalló el hombre en ese medio.

El hombre contó cómo fue el triste momento en el que vio los videos del violento ataque contra su hijo, perpetrado por dos sujetos que ya están capturados.

“Se me destroza el alma cuando se ve la sevicia, el horror, el desprecio por la vida de otro. Cuando uno ve la cara de satisfacción de alguien que mató, cuando uno entiende que fueron detenidos charlando en una butaca, que atacaron a alguien por la espalda, de pensar en acciones coordinadas… uno siente que la vida se le va, todo lo que uno trabajó y cuidó. Nuestro tesoro era nuestro hijo”, agregó en ese canal.

Lee También

Capturan al segundo atacante de Jaime Esteban Moreno

Ricardo Rafael González Castro, de 22 años, fue capturado y judicializado por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, ocurrido el 31 de octubre en Barrios Unidos.

González se entregó voluntariamente el 10 de noviembre en una URI de Cartagena, acompañado de sus abogados y familiares.

Según las autoridades, cámaras de seguridad lo registraron participando junto a Juan Carlos Suárez en la golpiza que causó la muerte de Moreno, tras salir de una fiesta de disfraces en el bar Before Club, propiedad de la senadora María del Mar Pizarro.

La Fiscalía determinó que Suárez atacó primero y que González llegó segundos después para continuar la agresión con golpes que resultaron fatales. Tras el crimen, González abandonó Bogotá y fue buscado por la Fiscalía durante varios días.

Su defensa asegura que no pretendía evadir la justicia, sino refugiarse con su familia. Aunque se mencionó que era venezolano, esto fue desmentido. Trabajaba en un puesto de comida rápida en San Victorino y vivía solo en el centro de Bogotá.

Ambos agresores enfrentan cargos por homicidio agravado en grado de coautoría, y las autoridades investigan si el ataque se originó por un acto de intolerancia dentro del bar.

Muerte de estudiante de los Andes en noche de Halloween revive caso Colmenares en Bogotá

El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.