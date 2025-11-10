Ricardo González, señalado como el segundo agresor del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, se entregó voluntariamente a la Fiscalía en Cartagena. Algo muy extraño que sorprendió al momento de la entrega fue la calma con la que iba y que hasta lo llevó a tomarse su tiempo para hacerlo.

El diario El Tiempo obtuvo imágenes del momento en que el joven, acompañado por su abogada Gladys Marcela López, se presentó ante las autoridades tras despedirse de dos allegados.

Este es el video del momento, compartido por ese periódico:

La defensa aseguró que González nunca salió del país ni tenía intención de huir a Venezuela, como se había especulado.

La Fiscalía confirmó que González es la persona que aparece en los videos golpeando a Moreno durante una riña ocurrida la madrugada del 31 de octubre, luego de una fiesta de Halloween en la discoteca Before, en Bogotá, en la calle 64 con carrera 15.

Este hecho causó la muerte del joven estudiante. El otro implicado en el caso, Juan Carlos Suárez Ortiz, ya fue judicializado, aunque no aceptó los cargos. Además, dos mujeres que presenciaron la agresión continúan vinculadas a la investigación.

La entrega de González representa un avance clave en el esclarecimiento de un crimen que ha causado gran conmoción nacional por la brutalidad de la golpiza y la condición de las víctimas y los agresores.

