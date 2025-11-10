La noche de Halloween del 31 de octubre de 2025 en Bogotá, que debía ser una celebración de disfraces y alegría, terminó en tragedia con el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes. Un informe reservado, divulgado por El Tiempo, reveló nuevos detalles sobre Ricardo González, uno de los presuntos responsables del crimen, quien huyó y actualmente se encuentra prófugo.

De acuerdo con el medio, González fue militar vinculado al Batallón de Las Américas y aparece en grabaciones golpeando a la víctima hasta dejarla inconsciente. Tras el hecho, abandonó su trabajo como vendedor de perros calientes en San Victorino para evadir la justicia. Testigos aseguran que se mudó de Bogotá y se desconoce su paradero, mientras las autoridades continúan con la investigación para esclarecer el asesinato del joven universitario.

Imágenes de Ricardo González al momento de la entrega en Cartagena

Después de más de diez días del crimen que cobró la vida de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, el segundo agresor, se entregó este lunes 10 de noviembre ante las autoridades en Cartagena. De acuerdo con el medio mencionado, el hombre llegó acompañado de su abogada y fue visto despidiéndose de dos allegadas antes de ingresar a la sede de la Fiscalía.

La defensora de González, Gladys Marcela López, aseguró que su cliente “nunca tuvo la intención de salir del país, menos aún de refugiarse en Venezuela”. La entrega representa un avance clave en la investigación, luego de que la Fiscalía estableciera su participación en la agresión a través de videos y testimonios. Cabe recordar que Juan Carlos Suárez Ortiz fue el primer implicado judicializado en este caso que ha causado conmoción en todo el país.

El mismo que día que se entregó empezaron a circular imágenes del sujeto al momento de la entrega. Se lo ve en la sede de la Fiscalía en Cartagena con una misa blanca y sentado. Hasta el momento, no se ha llevado su primera audiencia para conocer la sentencia.

#ATENTOS 🚨 El presunto coautor del homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno se entregó voluntaria/ a autoridades en Cartagena. A pesar de que pesaba una orden de captura desde el 7NOV, el implicado se presentó para responder por el crimen ocurrido el 31OCT, en la cap/país. https://t.co/i8bv4HJO0D pic.twitter.com/KH67czHmlk — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 10, 2025

