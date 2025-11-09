La tragedia del asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven estudiante de la Universidad de Los Andes, sigue conmocionando al país. El caso está siendo investigado a fondo por las autoridades, quienes buscan esclarecer los motivos del ataque ocurrido cerca del bar Before Club.

En medio de este doloroso suceso, el proceso judicial avanza con la recopilación de pruebas y testimonios que permitirán entender lo sucedido aquella fatídica noche.

En la mañana del sábado 8 de noviembre, la Secretaría de Salud de Bogotá anunció el cierre temporal del establecimiento, luego de detectar una serie de irregularidades sanitarias durante una inspección hecha en el lugar. El bar, que ha estado en el centro de la controversia desde el incidente, ha sido objeto de atención mediática, mientras las autoridades locales continúan con su investigación.

María del Mar Pizarro se pronuncia sobre la muerte de Jaime Moreno y vínculo con Before Club

Ante estos hechos, la congresista María del Mar Pizarro se pronunció públicamente a través de su cuenta de X, aclarando su vinculación con el establecimiento. Pizarro lamentó profundamente la muerte de Jaime Esteban Moreno y expresó su solidaridad con la familia del joven. La legisladora también aprovechó la ocasión para aclarar su relación con la sociedad comercial registrada en la Cámara de Comercio, de la cual es la única accionista.

Comunicado a la Opinión Pública pic.twitter.com/JQnQovvJXa — Mar Pizarro (@delmarpizarro) November 8, 2025

En su declaración, la congresista subrayó que, aunque ella es la titular de la sociedad, la discoteca Before Club no es propiedad de dicha empresa.

“Quiero dejar claro que el establecimiento donde opera la discoteca no pertenece a esta sociedad comercial. Mi empresa no tiene ningún contrato con el Estado, ni tampoco posee establecimientos comerciales a su nombre”, precisó Pizarro.

Asimismo, la congresista insistió en que no existe conflicto de interés alguno entre su rol como funcionaria pública y su vinculación con la sociedad. “Mi sociedad no tiene contratos con el Estado ni está relacionada con negocios en el ámbito público. Por lo tanto, no hay ningún obstáculo ético o legal en el ejercicio de mi labor legislativa”, afirmó.

Pizarro concluyó su mensaje reiterando su compromiso con la verdad, la transparencia y el respeto por la justicia. “Como ciudadana, ofrezco toda mi colaboración a las autoridades para esclarecer cualquier confusión que pueda haber surgido”, señaló.

La congresista hizo un llamado a los medios y a la sociedad en general para actuar con prudencia y respeto, especialmente hacia la memoria de Jaime Esteban y su familia, quienes atraviesan un dolor irreparable.

