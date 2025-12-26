El Invima emitió una alerta sanitaria por la posible presencia de resultados positivos erróneos en una prueba de embarazo que es muy usada en Colombia, situación que provoca preocupación para quienes compran este tipo de elementos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Invima prohibió elementos muy usados por mujeres y salones de belleza en Colombia)

La advertencia se conoció a partir de una notificación del fabricante Imex Group S.A.S., que informó sobre fallas detectadas en algunas unidades del reactivo diagnóstico identificado como Hormona Gonadotropina Coriónica (HCG Xerion), referencia HCGPT0013, correspondiente al lote HCGSO6198, según recogió El Tiempo.

De acuerdo con el Invima, el uso de este producto podría inducir a interpretar un embarazo inexistente, lo que representa un riesgo para la salud pública debido a las implicaciones emocionales, médicas y sociales asociadas a este tipo de resultados.

Lee También

Recomendaciones del Invima por error en pruebas de embarazo de Imex Group S.A.S

La entidad recomendó a las personas que cuenten con esta prueba verificar el número de lote y comunicarse con el distribuidor o punto de venta para recibir orientación sobre su uso o posible retiro. También recordó la importancia de adquirir únicamente pruebas diagnósticas con registro sanitario vigente.

El Invima solicitó que cualquier evento adverso o resultado inesperado relacionado con este producto sea reportado al Programa Nacional de Reactivovigilancia, mecanismo encargado de monitorear la seguridad y calidad de los reactivos de diagnóstico en el país.

La autoridad sanitaria reiteró que este tipo de alertas buscan proteger a la población y fortalecer la vigilancia sobre productos de uso frecuente en el sistema de salud colombiano.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.