El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) hace un llamado al consumo responsable, autorizado y adecuado de los sueros de hidratación y rehidratación oral, recordando que son medicamentos de venta libre.

Estos productos están indicados para la reposición de líquidos y electrolitos en casos específicos de deshidratación y deben utilizarse exclusivamente conforme a las indicaciones aprobadas en su registro sanitario.

El director del Invima, Francisco Rossi Buenaventura, explicó en Blu Radio, lo siguiente: “Lo que nos genera preocupación es que estamos asistiendo a un ‘boom’ o explosión comercial de una serie de bebidas que han tenido gran éxito, entre ellas algunos sueros de rehidratación, conocidos como sales de hidratación oral que son medicamentos”.

La primera precisión importante que hace Russi es que las sales de hidratación oral son medicamentos. Son medicamentos de venta libre, por lo que legalmente pueden tener publicidad directa al consumidor, a diferencia de los medicamentos de prescripción médica, que no pueden publicitarse.

“El inconveniente es que, siendo medicamentos registrados y evaluados como tales, se están promocionando para usos que no corresponden a su indicación médica. Los medicamentos se formulan con criterios científicos estrictos y con objetivos claros, y no es adecuado utilizarlos para situaciones cotidianas para las que no fueron diseñados”, explicó a ese medio.

Esto puede implicar riesgos para la salud. Hemos tenido casos relacionados con el abuso de alcohol y el uso inadecuado de este tipo de medicamentos para “resolver” problemas de la vida diaria.

“No nos parece correcto generar la idea de que este tipo de productos es una solución para todo. Ese uso excesivo no corresponde a la intención del medicamento y puede generar efectos adversos, ya que no es agua y su consumo tiene implicaciones médicas”.

¿Cuáles son los riesgos del uso excesivo?

Según explicó Russi Buenaventura a Blu Radio, el principal riesgo es el desequilibrio hidroelectrolítico, que puede desencadenar múltiples consecuencias médicas, algunas de ellas urgentes. Aunque no tenemos registros de fallecimientos, sí existen numerosos casos de desequilibrios que terminan en servicios de urgencias, lo cual resulta innecesario y evitable cuando el producto se usa fuera de lo aceptado y estudiado por el INVIMA.

Respecto a la reposición de electrolitos, es importante entender que el exceso también es perjudicial. Desde el punto de vista científico y médico, no se deberían consumir sales de rehidratación oral de manera rutinaria. En la mayoría de los casos, lo adecuado es tomar agua, caldos u otras medidas habituales que permitan una recuperación progresiva y natural.

Lo ideal es evitar los excesos y no causa cargas innecesarias de electrolitos en el organismo. En muchos casos, estas alternativas simples son más seguras y suficientes que el uso indiscriminado de sueros de rehidratación.

¿Qué es un desequilibrio hidroelectrolítico?

El desequilibrio hidroelectrolítico es una alteración en la cantidad de agua y electrolitos del cuerpo, como sodio, potasio, cloro y magnesio, que son esenciales para el funcionamiento normal de los órganos.

Cuando estos niveles se alteran, pueden presentarse síntomas como mareo, debilidad, náuseas, confusión, calambres, alteraciones del ritmo cardíaco y, en casos graves, convulsiones o urgencias médicas. Puede ocurrir por consumo excesivo o inadecuado de sueros de hidratación, entre otras causas.

Según Invima, el consumo de estos medicamentos debe ser moderado y preferiblemente bajo supervisión médica en población pediátrica. El uso excesivo puede ocasionar hipernatremia (elevación de sodio en sangre) y está contraindicado en personas con:

Insuficiencia cardíaca.

Renal.

Hipertensión.

Edemas.

Personas que están bajo tratamiento con medicamentos que retienen sodio, como los corticoesteroides.

