El Invima emitió una alerta para advertir sobre los riesgos del consumo inadecuado de los sueros de hidratación y de rehidratación oral, recordando que estos productos son medicamentos de venta libre y no bebidas de uso general.

Sigue a PULZO en Discover

Su función principal es reponer líquidos y electrolitos en casos de deshidratación ocasionada por vómitos, diarrea intensa u otras condiciones clínicas, y su formulación varía según si están indicados para deshidratación leve, moderada o grave, o para prevención temprana en situaciones de riesgo.

La entidad señaló que su uso debe ajustarse estrictamente a la indicación aprobada en el registro sanitario, ya que un consumo excesivo puede provocar efectos adversos como hipernatremia.

Además, están contraindicados en personas con insuficiencia cardíaca o renal, hipertensión, edemas o en quienes reciben medicamentos que retienen sodio. En población pediátrica, su consumo debe ser preferiblemente supervisado por un profesional de la salud.

Lee También

El Invima enfatizó que estos sueros no deben utilizarse para tratar dolores de cabeza, resacas ni como bebidas energizantes, ni mezclarse con alcohol u otros medicamentos sin supervisión médica.

También recordó que su publicidad está regulada, debe evitar mensajes engañosos y cumplir con leyendas sanitarias obligatorias.

Finalmente, reiteró que solo pueden venderse en establecimientos autorizados y está prohibida su comercialización en bares, discotecas, festivales y eventos, donde se puede inducir a un uso inadecuado y no se garantizan condiciones adecuadas de almacenamiento.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.