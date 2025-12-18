Un agente de tránsito del municipio de Girón (Santander), estaría involucrado en presuntos hechos de corrupción relacionados con la imposición irregular de comparendos. Según la denuncia, desde febrero hasta la fecha el funcionario habría impuesto más de 800 multas, una cifra que llamó la atención por su volumen y por las circunstancias en las que se habrían aplicado varias de ellas.

De acuerdo con lo expuesto por el exconcejal de Bucaramanga, Carlos Felipe Parra, muchas de las sanciones habrían sido impuestas a vehículos estacionados, lo que consideró arbitrario. En una publicación hecha en la red social X, Parra aseguró que al revisar la situación se identificó que el agente y su familia serían propietarios de empresas relacionadas con la seguridad vial, las cuales ofrecerían a los ciudadanos la posibilidad de anular los comparendos a cambio de un pago cercano a los 130.000 pesos.

“800 comparendos teniendo ese negocio familiar“, le manifestó Parra al agente de tránsito, con el fin de que responda por las quejas de los ciudadanos que se han visto afectados.

Según lo mostrado, el presunto mecanismo consistiría en imponer las multas y luego direccionar a los conductores sancionados hacia la empresa familiar para hacer el descuento o la eliminación del comparendo. Esta práctica, de comprobarse, implicaría un beneficio económico directo para el funcionario y su entorno cercano.

Sagrado Rostro… Aquí el sano es uno… Ojo al embuchado de Tránsito #Giron pic.twitter.com/l5tzEITx6y — JorgeFigueroaClausen (@figuerjoda) December 17, 2025

Parra también advirtió que este tipo de actuaciones desvirtúan el propósito de las sanciones de tránsito, que buscan promover el cumplimiento de las normas viales. Además, señaló que situaciones similares no solo se presentarían en Girón, sino también en otros municipios del área metropolitana como Floridablanca y Piedecuesta.

En la publicación se menciona, además, que presuntamente se estarían recibiendo pagos en especie, como relojes y cadenas, así como transferencias a través de plataformas digitales como Nequi. Incluso, se habla de la existencia de una compraventa asociada a estas actividades. Hasta el momento, ni el agente de tránsito señalado ni la Secretaría de Tránsito de Girón se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones.

¿Cómo quejarse de un agente de tránsito en Colombia?

Los ciudadanos que consideren que un agente de tránsito actuó de manera irregular pueden iniciar el proceso solicitando una audiencia ante la autoridad de tránsito correspondiente. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, es necesario asistir a dicha diligencia y exponer los hechos con los soportes disponibles. En caso de que la decisión sea favorable para el ciudadano, este puede solicitar la devolución del dinero que haya pagado por concepto de grúa y patios. La audiencia permite que la autoridad evalúe si el procedimiento hecho por el agente se ajustó a la normativa vigente. Durante este trámite, el ciudadano puede presentar pruebas y argumentos para sustentar su queja, con el fin de que se determine si hubo una actuación indebida en el comparendo o en la inmovilización del vehículo. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Julian Forero “Fuchi” (@fuchi.concejal) Adicionalmente, según ha señalado el concejal de Bogotá Edison Julián Forero Casteblanco, los ciudadanos también pueden interponer una denuncia por daños y perjuicios en casos de presunto abuso de autoridad, contemplado en el artículo 416 del Código Penal (Ley 599 del 2000). Asimismo, se puede alegar prevaricato por omisión, tipificado en el artículo 414 del mismo código, cuando se considere que el funcionario incumplió sus deberes legales.

