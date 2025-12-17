En medio del caos ya acostumbrado que se vive en cada diciembre en Bogotá, la Alcaldía Mayor decidió suspender la medida de pico y placa para vehículos particulares los días 26 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026. La medida, anunciada por el alcalde Carlos Fernando Galán, busca evitar congestiones y garantizar la movilidad durante los fines de semana correspondientes a la Navidad y el Año Nuevo.

Cambio en el pico y placa en Bogotá para diciembre

“Vamos a hacerlo dos días para que tengan todo el fin de semana de la Navidad y del 31 completo para que puedan movilizarse sin ningún problema. Es el 26 y el 2, que son los dos viernes”, dijo el alcalde Carlos Fernando Galán, en Blu Radio.

Los dos viernes libres de restricciones por pico y placa se insertan en el Plan Navidad del Distrito, que incluye una serie de operativos y controles viales para garantizar una movilidad fluida y segura. Como parte de este plan, la Secretaría Distrital de Movilidad, con el apoyo de la Policía de Tránsito, las Alcaldías Locales y entidades como DADEP, se encargará de la regulación del tráfico para evitar la conducción bajo efectos del alcohol y combatir el mal parqueo, según informó el alcalde.

Pese a ello, las continúas críticas de la ciudadanía por los largos trancones en Bogotá no han cesado y Galán es conciente de la situacion por todos los trabajos que se están haciendo en la ciudad. Al respecto, el alcalde les respondió a los conductores: “Ahí vamos, muchas obras y más en esta temporada es mucho más complejo en tráfico. Paciencia a la gente mientras la ciudad soluciona sus problemas de movilidad y obras se nos afectan las vías”.

¿Cómo será el pico y placa regional para enero en Bogotá?

Si bien se suspende el pico y placa urbano en dos viernes, se mantendrá la restricción regional durante el puente festivo del 12 de enero de 2026, como se ha venido haciendo en otras fechas similares. Como refleja Blu Radio, se desplegarán gerentes viales para controlar y vigilar el manejo del flujo vehicular durante estos días de alto tránsito.

Por su parte, la Secretaría Distrital de Movilidad anunció que se trabajará de manera ininterrumpida durante los planes de éxodo y retorno, y se desplegarán gerentes de corredor para la gestión directa del flujo vehicular, así como operativos especiales en eventos de alta demanda.

