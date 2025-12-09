Una denuncia de inseguridad en las calles de Bogotá volvió a provocar indignación entre algunos ciudadanos, luego de que una mujer asegurara que un grupo de limpiavidrios venezolanos atacó su vehículo y le rompió una ventana luego de negarse a que le limpiaran el parabrisas.

El hecho, según dejó ver ella misma, ocurrió en un semáforo de la Avenida Boyacá con calle 167, en el sector de Colina, muy cerca de la Clínica Colina.

La víctima expuso lo sucedido a través de su cuenta de TikTok, donde se identifica como Belov Cosmetics, y mostró en video los daños que sufrió su carro después del presunto ataque.

Según su versión, ella les dijo que no necesitaba la limpieza, pero su negativa habría generado una reacción agresiva por parte del grupo. “Fui víctima de unas personas que se ubican en Colina. Me rompieron el vidrio del carro, me agredieron y casi me roban”, denunció en el video publicado.

Acá, el video de lo sucedido:

De acuerdo con su testimonio, los limpiavidrios no solo dañaron el vehículo, sino que además la intimidaron y presuntamente intentaron robarla. Explicó que, luego del impacto que destrozó el vidrio, los fragmentos le cayeron encima mientras los agresores se burlaban de la situación.

“Esas personas son groseras con la Policía, son groseras con todo el mundo. Todo el vidrio me cayó en la cara, en el cuerpo y lo único que hacían era burlarse”, aseguró.

La mujer señaló que el ataque ocurrió en cuestión de segundos y la dejó en estado de ‘shock’ por el susto y por la posibilidad de que la agresión hubiera terminado en un hurto o un hecho de mayor gravedad.

El hecho ha provocado preocupación entre los habitantes del sector y entre conductores que con frecuencia transitan por esa parte del norte de Bogotá, pues los casos de agresiones relacionados con limpiavidrios se han convertido en un problema recurrente en varias vías de la ciudad.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá sobre este caso en particular. Sin embargo, en denuncias anteriores relacionadas con agresiones de limpiavidrios, la institución ha recordado que los ciudadanos pueden reportar estos hechos a través de las líneas oficiales y que se mantienen operativos de control en distintos corredores viales.

