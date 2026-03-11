Una operación inmobiliaria quedó en el centro de la audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, dentro del proceso que adelanta la Fiscalía por presunto tráfico de influencias. Según reveló El Tiempo, el ente acusador presentó detalles de esa negociación como una de las principales evidencias dentro del expediente.

Durante la diligencia judicial, la fiscal Claudia Emilia Garrido expuso los elementos con los que la Fiscalía busca sustentar que Roa habría intervenido para favorecer a una empresa relacionada con el expolicía Juan Guillermo Mancera. De acuerdo con la información de El Tiempo, una compra de vivienda aparece como la operación que la entidad considera clave en el caso.

El lujoso apartamento de Ricardo Roa

El diario también recordó que en diciembre de 2023 ya había informado sobre la negociación del apartamento 901 hecha por Roa con una firma vinculada al inversionista en petróleo y gas Serafino Iacono. Según documentos citados por El Tiempo, los pagos de ese negocio habrían sido efectuados por una empresa perteneciente a Mancera.

Para la Fiscalía, esa transacción sería la base sobre la que se estructuraría la imputación por tráfico de influencias contra el presidente de Ecopetrol. Así lo expuso el ente investigador en la audiencia, de acuerdo con lo reportado por El Tiempo.

La información conocida por el diario señala que el apartamento adquirido por Roa tuvo un precio de 1.800 millones de pesos. Sin embargo, durante la diligencia la Fiscalía sostuvo que el valor comercial del inmueble era mayor.

Según lo expuesto en la audiencia y divulgado por El Tiempo, el ente acusador estima que el apartamento tendría un valor de mercado de 2.727 millones de pesos. Bajo ese cálculo, el precio pactado estaría considerablemente por debajo de ese monto.

La diferencia de valores en el apartamento de Roa

En ese sentido, la Fiscalía afirmó que la diferencia entre el valor comercial estimado y el precio acordado alcanzaría el 34 %, lo que equivale a 927.569.550 pesos. Además, indicó que en la operación Roa habría resultado beneficiado tanto en el valor del inmueble como en las condiciones de pago, según lo citado por El Tiempo durante la imputación.

La negociación inmobiliaria fue presentada por el ente acusador como uno de los elementos centrales dentro del proceso que se adelanta contra el presidente de Ecopetrol.

