De acuerdo con los primeros datos reportados por la Secretaría de Tránsito de Bogotá, el accidente entre un carro particular y un tractocamión se presentó sobre las 5:34 a. m. a la altura de la calle 210 (100 metros adelante del retorno del Colegio San Viator) en la Autopista Norte, tomando por sorpresa a miles de personas que madrugaron hacia la capital colombiana a trabajar, estudiar o cumplir citas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Desadaptado montó camioneta sobre andén aunque había niños: todo por evadir trancón en Bogotá)

Hasta el momento, se confirma que el paso en este corredor vial está a un solo carril, lo que ya está causando graves problemas de movilidad, considerando que esta es una de las rutas más usadas por los habitantes de los vecinos municipios cundinamarqueses para ir hacia la ciudad.

Lee También

Las autoridades recomiendan a los conductores y pasajeros tomar la carrera Séptima como vía alterna, con el fin de no tener que aguantar el trancón que se está formando y que tiene como punto de inicio la calle 210.

#GestiónDelTráfico [06:43 a.m.] #MovilidadAhora | Se registra congestión vehicular en el corredor de la Autopista Norte con calle 210, en sentido Norte – Sur, por siniestro vial. 🟠Ruta alterna: Carrera 7. 👮Agentes Civiles y Grupo Guía continúan gestionando el tráfico. https://t.co/8BucrxaeKp pic.twitter.com/ZYlzzM4eT0 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 11, 2026

De acuerdo con las imágenes y la información compartida por la Secretaría de Movilidad de Bogotá, ya hay agentes civiles y un grupo guía en este sector de la Autopista Norte para gestionar el tráfico de la mejor manera y afectar lo menos posible a las personas que van hacia Bogotá.

Los reportes iniciales indican que en este accidente entre el carro y el camión no se presentaron heridos ni muertos, siendo un balance positivo en medio de lo que se esperaba.

Adicionalmente, las lluvias que se han presentado en las últimas horas en la capital colombiana también afectan la movilidad, pues se han presentado encharcamientos en algunas secciones de la Autopista Norte y de otras importantes vías de Bogotá; por eso se sugiere conducir con precaución para evitar siniestros.

Precisamente, la Secretaría de Movilidad indicó que este miércoles 11 de marzo hay cerca de seis zonas con encharcamiento, afectando el tránsito. Estos son los puntos afectados:

Av Boyacá con carrera 24, oriente-occidente.

Av. Boyacá con Av. Caracas.

Av. Boyacá con calle 39b sur, sur-norte.

Av Boyacá con calle 60c sur, sur-norte.

Av. Cali con calle 132.

Av. Cali con calle 139

#GestiónDelTráfico [06:29 a.m.] #MovilidadAhora | Encharcamientos en: 💦Av Boyacá con Carrera 24, Oriente-Occidente

💦Av. Boyacá con Av. Caracas

💦Av. Boyacá con Calle 39B Sur, Sur-Norte

💦Av Boyacá con Calle 60C Sur, Sur-Norte

💦Av. Cali con Calle 132

💦Av. Cali con Calle 139 pic.twitter.com/wV3JX1BDT0 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 11, 2026

Noticia en desarrollo…

* Pulzo.com se escribe con Z