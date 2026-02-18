En medio de una conversación sobre los problemas de movilidad en el país, la periodista Vanessa de la Torre sorprendió con su visión sobre la capital. “No me parece que el tráfico de Bogotá sea tan complejo. Ojalá con el metro de Bogotá la ciudad mejore”, comentó al aire, al comparar la situación con otras ciudades. Incluso aseguró que, en su experiencia, Medellín y Cali presentan mayores dificultades, y fue enfática al decir: “El tráfico de Cali me parece infame”.

Sus palabras se dieron mientras analizaban el panorama del transporte en las principales urbes, un tema que lleva años marcando la agenda pública. Aunque Bogotá suele encabezar las quejas ciudadanas por los trancones, los datos recientes muestran que la congestión es un dolor de cabeza compartido.

Colombia, el país con el peor tráfico de Latinoamérica

El TomTom Traffic Index 2025 ubicó a Colombia como el país con el promedio de congestión más alto de América Latina, con 49 %, por encima de Perú (37 %) y Chile (29 %). Esto refleja que el crecimiento del parque automotor ha superado la capacidad de las vías en varias capitales.

En Bogotá, el nivel de congestión llegó a 69,6 %, con un aumento de 7,7 puntos frente al año anterior. En promedio, los conductores pierden 153 horas al año en el tráfico, lo que equivale a más de seis días completos detenidos en las vías.

Medellín reportó una congestión de 66,9 %, también en ascenso. Un recorrido de 10 kilómetros puede tardar cerca de 29 minutos en hora pico, con velocidades promedio que no superan los 15,9 km/h. Allí, el tiempo perdido anual también ronda las 153 horas.

Cali, ciudad que la periodista calificó con mayor dureza, registró 65,6 % de congestión. Aunque mostró una leve mejoría frente a 2024, un trayecto similar en hora crítica toma unos 29 minutos y los conductores pasan alrededor de 138 horas al año en trancones.

Barranquilla completa el grupo con 62,8 % de congestión y el mayor tiempo perdido anual: 162 horas atrapados en tráfico.

