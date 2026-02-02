Una situación intermitente de orden público desató serios problemas de movilidad durante la mañana de este lunes 2 de febrero en las inmediaciones del aeropuerto El Dorado, afectando principalmente a los conductores que se desplazaban en sentido occidente–oriente, es decir, quienes salían de la terminal aérea o retornaban hacia el centro de Bogotá.

De acuerdo con los reportes oficiales, los inconvenientes se concentraron sobre la avenida El Dorado (calle 26), uno de los principales corredores de acceso al aeropuerto y de conexión con el occidente de la capital.

Hacia las 10:23 de la mañana, las autoridades informaron que los manifestantes se habían retirado del punto ubicado a la altura de la carrera 105, lo que permitió la habilitación total de la vía en ambos sentidos y una normalización momentánea del tránsito vehicular.

Sin embargo, la situación volvió a complicarse poco más de una hora después. A las 11:41 a. m., se reportó nuevamente la presencia de manifestantes, esta vez a la altura de la carrera 116, afectando de nuevo la movilidad en sentido occidente–oriente.

#GestiónDelTráfico [11:41 a.m.] #MovilidadAhora | Manifestantes afectan la movilidad de nuevo sobre el corredor de la Av. El Dorado (Calle 26) con carrera 116, en sentido Occidente – Oriente. 👮Grupo Guía y Agentes Civiles en la zona. https://t.co/eCIqRQf5GP pic.twitter.com/hzzXOjHYyg — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 2, 2026

Ante el regreso de las afectaciones, Grupo Guía y Agentes Civiles hicieron presencia en la zona para manejar la situación y mitigar el impacto sobre los usuarios del corredor vial, clave para el acceso y salida del aeropuerto El Dorado.

Las autoridades recomendaron a los conductores mantenerse atentos a la información oficial y considerar rutas alternas mientras persistan las afectaciones en el sector.

