Pese a la congestionada movilidad que se vive en la capital colombiana, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha afirmado que no se modificará el esquema del pico y placa durante la construcción del Corredor Verde de la carrera Séptima. Así lo explicó en una entrevista con Néstor Morales, en Mañanas Blu.

“No se puede ampliar las restricciones vehiculares ahorita”, dictaminó el alcalde Galán, a pesar de la creciente preocupación ciudadana por el impacto que tensa aún más las ya difíciles condiciones de movilidad, exacerbadas por varias obras viales simultáneas que causan embotellamientos y congestión.

Aitorizar cambios en la medida del pico y placa (de lunes a viernes, de acuerdo con los dígitos finales de la placa del vehículo) sería “imposible en este momento” según Galán. Aun con conocimiento de la inquietud que generan las obras en curso, la administración distrital prioriza no agudizar la situación con nuevas limitaciones. Por lo tanto, el pico y placa se mantendrá tal y como está durante la realización del Corredor Verde.

El Corredor Verde de la Séptima es un proyecto esencial para transformar el panorama de movilidad en la zona norte de la capital. Galán detalló en su intervención con Mañanas Blu los puntos clave del cronograma de este macroproyecto que iniciará construcción en febrero de 2026, dividido en tres tramos secuenciales para minimizar disrupciones. El tramo 1 abarcará de la calle 99 a la 127 iniciando en febrero de 2026; el tramo 2, de la calle 127 a la 183 a partir de marzo de 2026, y un tercer tramo que, aunque sin fecha específica aún, recorrerá de la calle 183 hasta la 200.

Esta estrategia de segmentación busca facilitar la implementación del proyecto y disminuir el impacto en el tráfico cotidiano. El Corredor Verde se alinea con las prioridades de la administración actual de impulsar una infraestructura más sostenible y es un símbolo de avance en este ámbito.

