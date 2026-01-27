Un nuevo caso de inseguridad se conoció en Bogotá luego de que una mujer relatara el violento atraco del que fue víctima junto a su esposo en el puente de la calle 134. Según su testimonio, el hecho ocurrió cuando ambos se desplazaban en moto eléctrica y fueron interceptados por tres hombres en bicicleta, armados con cuchillos. Sucedió sobre las 7:20 p. m. el pasado viernes, cuando un hombre les atravesó la cicla y empezó la confrontación.

“El tipo me pone un cuchillo en el estómago y dice ‘bájense de la moto’ y la reacción de mi esposo fue voltearse y lo recibió con un golpe en la cara, cae y llegan dos tipos más”, contó la mujer, identificada como Martinik, en Noticias Caracol.

De acuerdo con el relato, luego de golpear a uno de ellos, la situación escaló peor. “No tenían puñales, eso era para matar ganado. Uno de ellos me coge a mí y empieza a tirarme a la cara. Él me agarra el celular, yo lo quito y con el mismo celular le empiezo a pegar. No sé cómo él no me pudo chuzar”, relató.

Durante el caos, una joven que venía detrás de la pareja también fue atacada y terminó despojada de su bicicleta, luego de ser empujada y casi caer del puente. En la entrevista con el medio mencionado, contó que intentaron prevenirla para que no se subiera al puente, pero ella se bajó y los ladrones se llevaron su vehículo.

“¿Qué pasa si, como pasa en Bogotá, nos hubieran dado cuchillo? No pasa nada porque nadie se da cuenta”, aseguró.

Pareja atracada en Bogotá no denunció

Juan Camilo Cortés, periodista de Caracol, indagó sobre si había interpuesto la denuncia correspondiente por el intento de robo armado, a lo que la mujer, que prefirió ocultar su nombre, respondió que no. A su vez, se quejó del proceso judicial.

“No, poner la denuncia en Bogotá es revictimizar a la gente. No pasa nada. Seguramente ahorita pondrán a dos personas para que cuiden una semana mientras que baja, los quitan y vuelven los atracadores. Uno puede demorarse tres días poniendo una denuncia, no es la primera vez que sufrimos un atraco. Hoy había gente que lo hace visible, pero en Bogotá pasan estas cosas, lo matan a uno y nadie se da cuenta”, concluyó la víctima del robo.

