Las familias que tienen hijos matriculados en colegios oficiales de Bogotá podrán acceder por primera vez al subsidio escolar de movilidad en 2026, un apoyo económico que busca aliviar los gastos de transporte cuando el cupo asignado queda lejos del lugar de residencia.

De acuerdo con la Secretaría de Educación del Distrito (SED), este beneficio aplica únicamente si la entidad asigna un cupo escolar distante y se cumplen los lineamientos establecidos en el manual operativo del Programa de Movilidad Escolar (PME).

Las condiciones para acceder al subsidio son las siguientes:

Más de 2 kilómetros de distancia entre la vivienda y el colegio para estudiantes regulares.

Más de 1 kilómetro de distancia para estudiantes de primera infancia o con discapacidad.

Es importante tener en cuenta varios aspectos clave antes de iniciar el proceso:

El beneficio se activa únicamente después de aceptar el cupo asignado y formalizar la matrícula.

La modalidad de movilidad asignada será informada al acudiente por medio del correo electrónico o número telefónico registrados durante la solicitud.

El acudiente debe ser el papá, la mamá o el tutor legal del estudiante.

Para realizar la inscripción al subsidio por primera vez, el acudiente debe ingresar a la página web oficial de la Secretaría de Educación del Distrito, donde encontrará el formulario y las instrucciones para completar el proceso.

Este apoyo representa un alivio económico significativo para muchas familias, al cubrir parte de los costos asociados al desplazamiento diario de los estudiantes.

Con el ajuste de la tarifa del SITP de @TransMilenio, desde @educacionbogota garantizamos la continuidad y el fortalecimiento de los subsidios de transporte a más de 23.000 estudiantes de colegios públicos a través del Programa de Movilidad Escolar. 🚍 Nuestra secretaria… pic.twitter.com/RI5iwz1kRo — Secretaría de Educación de Bogotá (@Educacionbogota) January 9, 2026

¿Cuánto pagan de subsidio de transporte escolar en Bogotá 2026?

El subsidio escolar que entrega el Distrito en Bogotá tiene como objetivo apoyar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, ayudando a cubrir gastos de transporte. Su valor se define cada año y está ligado a la tarifa del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), en especial al costo del pasaje de Transmilenio en su componente troncal. Para 2026, tomando como referencia una tarifa de 3.550 pesos por pasaje, el valor diario del subsidio se calcula con base en dos trayectos y corresponde aproximadamente al 80 % del costo más alto del sistema. Bajo este escenario, el auxilio diario sería cercano a los 5.100 pesos, monto que se redondea a la centena inferior para efectos de liquidación. El cálculo final del subsidio se hace de la siguiente manera: El monto depende directamente de la asistencia del estudiante.

Se multiplica el valor diario del subsidio por el número de días asistidos durante el ciclo establecido.

Se descuenta el valor correspondiente por cada día de inasistencia, sin importar si es justificada o no.

Este apoyo económico se liquida de acuerdo con los registros oficiales de asistencia. ¿Cuáles son las condiciones para el uso del subsidio de transporte escolar en Bogotá? La Secretaría de Educación de Bogotá recordó cuáles son las condiciones que deben cumplir los estudiantes beneficiarios del subsidio de transporte escolar para poder hacer uso correcto de este apoyo económico, destinado a facilitar el desplazamiento hacia las instituciones educativas oficiales de la ciudad. De acuerdo con la entidad, uno de los requisitos principales es que la tarjeta asignada al estudiante se encuentre activa, ya que solo bajo esta condición se puede realizar el abono del subsidio. En caso de que el beneficiario no cuente con una tarjeta personalizada y activa, el valor correspondiente no será recargado. Asimismo, se informó que el monto del subsidio estará disponible por un periodo de 30 días calendario. Si durante ese tiempo no se valida la recarga, el beneficio será suspendido automáticamente. Finalmente, las autoridades aclararon que, en situaciones de pérdida o daño de la tarjeta, el responsable deberá asumir el costo del reemplazo para continuar recibiendo el subsidio.

