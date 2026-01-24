En medio de los problemas de orden público en Bogotá, la salida por el corredor de la calle 80 (ver mapa) fue foco de un trancón monumental que quedó documentado por parte de la Secretaría de Movilidad durante el mediodía del sábado.

En medio de la gestión del Grupo Guía de la mencionada entidad, un siniestro vial entre bus y automóvil en la Vía Bogotá – La Vega con km 1+900, sentido Oriente – Occidente provocaron una alta congestión vehicular registrada a las 12:30 p. m. Esta es la publicación del hecho.

El problema en cercanías se presentó porque hubo otro accidente que también influyó para que la situación para los conductores se convirtiera en una auténtica pesadilla este 24 de enero de 2026.

A las 11:50 de la mañana, se reportó un siniestro vial entre tres camiones que provocó complicaciones en la vía Siberia – Bogotá con kilómetro uno, por el Puente Guadua y si bien hubo afectación para el ingreso, 20 minutos después, los vehículos fueron retirados y eso mejoró la movilidad.

Entre las vías alternas que se recomendaron para los conductores por parte de la Secretaría de Movilidad en medio de los mencionados percances estuvieron la de Siberia, Cota y Calle 13.

De hecho, no fue el único accidente de tránsito que se reportó entre la mañana y tarde del sábado 24 de enero de 2026, pues hubo otro que se presentó entre un bus zonal de Sitp y un motociclista en la localidad de Engativá, sobre la Avenida Chile (calle 72) con carrera 77A, sentido Occidente – Oriente.

Esta fue la imagen del percance sobre la 1:33 de la tarde, en medio de la atención de la Secretaría de Movilidad al caso.

[01:33 p.m.]#GestiónDelTráfico | Siniestro vial entre bus zonal y motociclista en la localidad de Engativá, Av. Chile (calle 72) con carrera 77A, sentido Occidente – Oriente. 👮‍♂️🚑Grupo Guía gestiona unidad de @TransitoBta y ambulancia. pic.twitter.com/ps4AB8mWP3 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 24, 2026

Es importante darle seguimiento al tráfico de vehículos en las calles bogotanas a través de los canales de información de la mencionada entidad para estar pendientes de los avances frente a este tipo de casos.

De igual manera, resulta pertinente buscar nuevos caminos para no verse en la complicación vial mencionada desde el principio en la calle 80, uno de los grandes corredores viales de la capital colombiana.

