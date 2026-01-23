El proyecto del corredor de la Séptima, antes conocido como corredor verde, recibió finalmente luz verde y comenzará su etapa de construcción en los próximos días. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó que el primer frente de obra se abrirá en enero, luego de superar varios obstáculos técnicos, jurídicos y prediales que mantuvieron la iniciativa en pausa durante años.

Durante una sesión del Concejo de Bogotá, el director del IDU, Orlando Molano, detalló el cronograma de inicio de los frentes de obra del corredor. El funcionario explicó que el Grupo 1 arrancará en enero, el Grupo 3 lo hará en marzo y el Grupo 2 comenzará en abril, aunque las fechas exactas aún están en ajuste.

La obra busca extender TransMilenio con buses eléctricos por la carrera Séptima, entre las calles 24 y 200, e incluye 23 ecoestaciones, 24 kilómetros de ciclorruta con vegetación, 280.000 metros cuadrados de espacio público y 16 plazas-alamedas. Además, el plan contempla la construcción de un patio portal eléctrico para el sistema de transporte masivo, agregó el diario.

El avance del proyecto se dio luego de una suspensión anunciada en 2024 por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien advirtió que múltiples frentes de obra podían afectar la movilidad de la ciudad. A esto se sumó un proceso judicial que frenó la licitación inicial en 2023, cuando un juez ordenó ajustes al diseño para eliminar cualquier trazo de troncales exclusivas para buses.

Otro de los puntos clave fue la adquisición de predios necesarios para la construcción del corredor. Con corte al 18 de julio de 2025, el Distrito había adquirido 330 de los 491 predios requeridos, lo que impedía avanzar bajo la norma que exige al menos el 80 % de los terrenos. Sin embargo, el IDU aseguró ante el Concejo que este requisito ya fue superado.

El primer tramo en intervención será el Grupo 1, entre las calles 100 y 127, a cargo del consorcio Vial Norte, mientras que los grupos 2 y 3 estarán en manos de otros consorcios y comenzarán en el primer semestre del año.

