Un estremecedor hecho judicial se registró en las últimas horas en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, donde una persona fue asesinada y otra resultó gravemente herida al interior de una vivienda. El caso, que es materia de investigación, fue revelado de manera exclusiva por el medio @Gatonoticias.

De acuerdo con la información conocida, la alerta se produjo luego de que vecinos del barrio Jardín de Bosa, en inmediaciones de la carrera 80K, escucharan un disparo proveniente de una casa ubicada cerca del límite con el municipio de Soacha. El estruendo causó pánico entre los residentes, quienes dieron aviso inmediato a la Policía.

Cuando las patrullas se dirigían al lugar, los uniformados observaron a un hombre que corría desesperadamente hacia ellos. Al interceptarlo, notaron que presentaba heridas en varias partes del cuerpo causadas, al parecer, con un destornillador. El ciudadano, visiblemente alterado, les manifestó que dentro de la vivienda habían asesinado a uno de sus amigos y que los responsables estaban desmembrando el cuerpo, razón por la cual logró escapar para salvar su vida.

Tras el testimonio, los policías ingresaron al inmueble señalado y se encontraron con una escena aterradora: el cuerpo sin vida de un hombre de 41 años, con un impacto de bala y con partes de su cuerpo desmembradas, yacía dentro de una de las habitaciones de la casa.

Minutos después, unidades del CTI de la Fiscalía arribaron al lugar para adelantar la inspección técnica y el levantamiento de los restos. La víctima fue identificada como E. H. Cali Alex, de 41 años.

En cuanto al hombre que logró huir, fue trasladado a un centro asistencial cercano, donde permanece bajo observación médica. Según se informó, su estado de salud es delicado.

Las autoridades indicaron que el violento episodio sería un posible ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras hipótesis mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Este nuevo hecho de sangre vuelve a generar preocupación entre los habitantes del sector y reabre el debate sobre la seguridad en esta zona del sur de la capital.

